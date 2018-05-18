Ne kaprisi ne keyfi kararı? Basbayağı savaş ilanı!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Trump'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı kaprismiş...

Yazık olmuş, bu "keyfi karar" sonucu onlarca Filistinli öldürülmüş...

Üç gündür böyle yazıp çizenleri görüyorum.

Sanırsın, hepsi Trump karşıtı öfkeyle yanıp tutuşan birer Hollywood yıldızı da Oscar töreninde nutuk atıyor!

Yok tabii öyle bir şey!

Trump'ın kötülüğü üzerinden kendi Batı hayranlıklarını temize çıkarmak istiyorlar. Onları tanıyoruz: "Okumuş" saftorikler, uyanık CHPliler, AKP'liler (Dikkat, AK Partililer değil!) ve her şekle giren liberaller.

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Trump sanki bir sabah kalkmış, Netanyahu'yla konuşmuş ve ve emir vermiş: "Artık elçiliğimiz Kudüs'e yerleşsin!" Bir fırsatını bulsalar, bütün Filistin sorununu da Trump'ın üzerine yıkacaklar!

Öyle ki, Trump gittiğinde geriye tertemiz(!) bir Batı, adil bir ABD kalacak...

Daha doğrusu dünya halklarında öyle bir izlenim bırakacaklar.

Küreselci tuzak bu, tamam!

Fakat "içimizdeki ecnebi"lere ne oluyor?

İnsan apaçık ve zalimce bir savaş ilanını "keyfi karar" şeklinde yorumlar mı?

Hele şu beyazlaşmış muhafazakârlar...

Trump'tan tiksinen maskelerinin ardındaki Merkel sevgileri gözlerden kaçmıyor.

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Mantığa bak! Pasifikten Ortadoğu'ya her yeri saran savaş tamtamları sadece Trump seviyor diye mi çalınıyor?

Şimdi onlara bu işin Bill Clinton döneminde başlatıldığını; "Kudüs Büyükelçiliği Yasası"nın 1995'te çıkartıldığını anlatsam, boş boş bakacaklar.

Aslında bu iş Mayıs 1999'da olacaktı ama Başkanlar kararı ertelediler.

Peki niye Trump şimdi yürürlüğe koydu? Orası önemli.

Trump'ı ele geçiren Pentagon savaş istiyor çünkü.

Büyük bir çatışmaya hazırlanıyor.

Ortalık karışsın, Ortadoğu iyice dağılsın, İsrail ve müttefikleri BAE ile Suud'ların eli rahatlasın; Rusya, İran ve Türkiye'nin önünü tıkayacak gelişmelerin fitili ateşlensin istiyor.

Düşünün, BM Genel Sekreteri Guterres'in bile kulağı öyle çekilmiş ki, kendisine hesap soracak tek lider Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonlarına çıkamadı.

Sonuç olarak...

Bizi de çok yakından ilgilendiren ve ciddi tehlikeler içeren yeni bir dünya düzenine geçiş testleri bunlar.

Şimdi anlamaktan kaçınırsak, sonra geç olur.