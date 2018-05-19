Müslüman’ın amacı Allah rızasıdır

Nihat Hatipoğlu / Sabah Gazetesi

Gerçek bir Müslüman attığı her adımda Allah’ı düşünür ve ona göre hareket eder. Böyle bir imana sahip olmak ve böyle nesiller yetiştirmek tüm Müslümanların görevi olmalıdır

Dindar, gerçek Müslüman kimdir, özellikleri nelerdir?

Allah'a iman eden ve Yüce Allah'ın herkesin ve her şeyin Rabbi olduğunu bilendir.

Allah'ın rahmet bakışıyla evrene bakandır.

Hz. Muhammed'in (s.a.v.) son Peygamber olduğuna iman etmenin yanında diğer Peygamberlerin de hakk davetçisi olduğuna iman edendir.

Hakkaniyet sahibi olandır.

Adaletten sapmayandır. Aleyhine de olsa adaletten yana olandır.

Haram para yemeyendir. Hak sahibine hakkını verendir.

Merhamet sahibi, şefkatli, onurlu, kişilikli, sözünün eri, her türlü iyiliğe açık, mazlumun yanında olan, mazlumun, mağdurun, çocuğun, ezilmişin dinini ırkını ve dilini sorgulamayandır.

Yüzüne baktığında ürkmeyeceğindir. İffetli, izzetli olandır.

Lokmasını mağdurla paylaşandır. Yetimi görünce duraksayandır. Ezana, bayrağa, ülkesine bir milimlik iyilik eden her büyüğüne vefalı olandır. İnsanlığın ortak mirasını hoyratça harcamayandır.

Allah'tan geldiğine ve yine ona döneceğine iman edendir. Çilesi ve davası olandır.

Anlayışlıdır, sabırlıdır, tahammüllüdür...

Edeplidir, temizdir, zariftir... Yeniliğe açıktır, ilimden yanadır, cehalete, yobazlığa karşıdır... Gericilikten, geriye düşmekten uzaktır.

Namazını kılar, orucunu tutar, zekâtını verir, haccına gider, eksiğiyle-gediğiyle bunlara dikkat eder. Gücü yettiğince.

Bir insanı yaşatmak kâinatın tümünü diriltmek gibidir, bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir akidesine bağlıdır. Akide-iman adamıdır.

Sahtekârlıktan münafıklıktan, korkaklıktan, şartlara göre eğilip bükülmekten nefret eder.

Yağcılıktan, nabza göre şerbet vermekten, günün adamı olmaktan, imanını pazarlık konusu etmekten nefret eder.

Hesabı Allah'tır. Derdi Allah'tır. Hedefi Allah'tır.

Tasası Allah'tır. Allah onun Rabbi, Hz. Muhammed (s.a.v.) onun dünyadaki yol rehberidir. Ahiret sığınağıdır.

Diğer din mensuplarını anlayışla karşılar. Onlara karşı haksızlığı kabul etmez. Onların ibadethanelerine düşmanca tavır içinde olmaz, olanı da engeller. Ama dinini tebliğden de yüksünmez. Çünkü mümindir ve kendisi gibi müminler olsun ister. Bu imanın ve insanın doğasında var.



DERDİMİZ GERÇEK MÜSLÜMAN OLMAK

Dindar insan özetin özetiyle budur. Böyle bir insanı, nesli oluşturmak insaf sahibi her insanın derdi olmalıdır.

Kur'an-ı Kerim'in "Müminler felah bulmuştur" ifadesiyle anlattığı işte böyle insanlardır. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Mekke ve Medine'de inşa ettiği İslam bu imana gönül vermiş insanlarla kurulmuştur. Bu vasıflara sahip olandan kim rahatsız olur, kim ürker?

Burada haklı ve yerinde tek bir itiraz yapılabilir.

O, yerinde olan itiraz ve soru şudur:

Peki böyle bir nesil oluştu mu? Mevcut olan Müslümanların tümü böyle midir? Elbette ki böyledir diyemeyiz. Zaten böyle olsaydı, bizim bunca olumsuzluğa, haksızlığa, cinayetlere, zulme, kalpazanlığa, kandırmaya endekslenmiş ticaret bezirgânlığına, dini istismar eder sahtekârlara muhatap olmamız mümkün olmazdı. Zaten bizim çabamız ve derdimiz bu olumsuzlukları azaltıp Rabbe layık bir insan inşa etmektir. Bunun yolu da, Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyup, doğru anlayıp doğru uygulamak ve Hz.

Resul'ü, O'nun güzel ve seçkin ahlakını ahlak edinmemizdir.

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Dünya ve ahiret dengesi

HZ. Abdullah bin Amr ibadeti seven bir gençti. Bir gün Peygamberimize gelerek şöyle der: "Ey Allah'ın Peygamber'i! Hayatım boyunca ramazan ayı dışında da her gün oruç tutmak, her geceyi de uyumaksızın namaz kılarak geçirmek istiyorum." Peygamberimiz bunu duyunca şöyle buyurur: "buna gücün yetmez. Bütün hayatın boyunca bunu yapamazsın.

Bazen oruç tut, bazen ye. Bazen (nafile) namaz kıl, bazen uyu." Abdullah der ki: "Ben daha fazlasını yapabilirim." Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunun üzerine şöyle buyurur:

"Ayda 3 gün oruç tut. Hayırlar 1'e 10 hesaplanır. Böylece ayda 3 gün, sanki bir yıl gibi olur. Sevap itibarıyla öyle kabul edilir." Hz. Abdullah der ki:"Ben daha fazlasını yapabilirim." Peygamberimiz bunun üzerine şöyle buyurur: "O zaman 1 gün tut, 2 gün ye. Bu yeter." Hz. Abdullah: "Ey Allah'ın Resulü! Daha fazlasını yapabilirim." Peygamberimiz son kez şöyle cevap verir: "O zaman 1 gün ye, 1 gün tut. Bu Allah'ın sevgili kulu Hz.

Davud'un orucudur. Daha fazlasına müsaade etmiyorum." Hz. Peygamber (s.a.v.) ile genç sahabe Hz. Abdullah arasındaki bu hikaye manidar. Sahabe nefsini ibadete bütün bütün yönlendirip dünyadan tamamen soyutlanmak istiyor. Her gece uyumadan namaz kılan, her gündüz oruç tutan bir insanın sosyal veya aile hayatının olması çok zordur. İşte bu noktada Hz. Resul (s.a.v.) ikaz ediyor; Hz. Abdullah'ı hayatın içine çekiyor. Bunu kabullenmem buyuruyor. O'nu daha iyi anlamaya hakikaten çok muhtacız.

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BİR DUA

Hz. Ebu Derda'nın duası

EY Allah'ım! Benim Rabbim ancak sensin. Senden başka ilah yoktur. Ancak sana tevekkül ediyorum. Büyük arşın sahibi sensin. Günahtan dönüş ve ibadete yöneliş ancak azim ve yüce olan Allah'ın kuvveti iledir. Allah neyi dilerse o olmuştur. Neyi dilememişse o olmamıştır. Muhakkak Allah her şeye kadirdir. Muhakkak Allah, ilmiyle her şeyi ihata etmiştir ve her şeyi adet olarak tespit buyurmuştur.

Ey Allah'ım! Nefsimin şerrinden ve hareket veya zarar verebilme kabiliyeti kudretinde bulunan her mahlûkun şerrinden sana sığınırım.

Muhakkak Rabbim'in yolu dosdoğrudur!



BİR AYET

RABBİNİZDEN size indirilene uyun; O'nu bırakıp da başka önderlerin ardından gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! (A'raf 3)



BİR HADİS

"İNSANLIK, ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir: Şayet utanmıyorsan, dilediğini yap!'' (Buhari Edeb, 78)



BİR SÜNNET

ÇÖREK otu yemek (ölümden başka her derde deva olduğuna dair sahih hadisler vardır)



ESMA-ÜL HÜSNA

EL-ALİM: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen.

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HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETE AÇILDI

PEYGAMBER Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) Veysel Karani'ye hediye ettiği "Hırka-i Şerif" ramazan ayının ilk cumasında (dün) İstanbul Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde dualarla ziyarete açıldı. Açılışa, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve vatandaşlar katıldı. Erken saatlerde cami önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar dua etti, bazıları da gözyaşlarını tutamadı. Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-18.00, hafta sonu 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kadir Gecesi ise ziyaret saat 02.30'a kadar devam edecek.



SORU - CEVAP



Kabir ziyareti şart mı? Uzaktan dua okuyamaz mıyız?

Kabir ziyareti sünnettir.

Ölüleriniz için uzaktan da dua okumanızda hiçbir sakınca yoktur. Yüce Allah niyetinizi biliyor. Bu nedenle de uzaktan okunan dua da yerine ulaşır.



Babam öldü. Eniştem babanın bana 30 yıl önce borcu vardı diyor. Ne yapmamız lazım?

Babanız bu konuda bir şey söylemediyse, böyle bir borca ait şahitler yoksa borçtan sorumlu olmazsınız.

Şahitlerin varlığı da yetmez. Bu hususlarda neler yapıldığını ve olayın bütün gelişmelerini bilmeleri gerekir.

Bu halde de babanızın terekesinden - mirasından - ödemeyi yaparsınız.



Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir?

Ramazan ayında hasta, yolcu vb. oruç tutmama ruhsatına sahip kimseler oruçlarını daha sonraki bir zamanda tutabilirler (Bakara 2/185; İbn Mâce, Sıyâm, 11-13).

Mazereti sebebiyle oruç tutamayanların yeme-içme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ramazan ayında lokantaların vb. yerlerin açık olmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Ayrıca lokanta sahibi, oruç tutmayanların niçin oruç tutmadıklarını bilmek zorunda değildir. Fakat hem oruç tutanlara saygı için hem de yeni yetişmekte olan çocuk ve gençlerin, ramazan gününde oruç tutulmayıp aleni yemek yenilmesinin olağan bir şey olduğu gibi bir izlenime kapılmamaları için mazeretli de olsa, yiyip içenlerin bunu açıktan yapmamaları uygun olur.

Lokanta sahiplerinin de gerekli tedbirleri alarak böyle algılamalara fırsat vermemeye 1 2 özen göstermelidirler.