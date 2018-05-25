Sahabelerin önemini bilelim ve onları tanıyalım

Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Allah’ın Kur’an’da, Allah’ın resulü aleyhisselam’ın da hadislerinde övgüyle bahsettiği sahabeleri yakından tanıyıp hayatlarına şahit olmamız gerekmez miydi?

Gerekirdi ama biz sadece onların isimlerini ve bazılarının kahramanlıklarını öğrendik o kadar… Oysaki sahabeler bu dinin nasıl yaşanacağını, Allah’ın ve resulünün hükümlerine nasıl bir teslimiyet gösterileceğini, Allah ve resulü sevgisinin pratiğinin nasıl olacağını bizlere öğretiyorlar…

Değerli kardeşim..!

Sahabelerin hayatını okudukça tozu alınmış bir aynada kendinin hatalarını, ibadetteki eksikliklerini ve Allah’tan ne kadar uzak bir hayat yaşadığını görürsün…

Sahabeler islamı iliklerine kadar yaşayıp tarihe adlarını yakutlarla yazdırdılar…

Bugün namaz kılıyorsak eğer bilelim ki namazlarımıza sahabeler vesile oldu…

Bugün Kur’an okuyup hatimler indiriyorsak, bilelim ki onlar vesile oldular ve her harfinde onlar sevaplarımızın aynısını alıyorlar.

Bugün Allah’ı ve resulünü tanıyorsak bilelim ki sahabeler vesile olduğu içindir.

Bugün hac ve umre yapıyorsak ve sevap umuyorsak bilelim ki sahabeler vesile olduğu içindir…

Sevgili kardeşim..!

Sahabe hayatı bizler için neden önemli biliyor musunuz?... Hemen size anlatayım:

“İki iman eden muhacirler ve Ensar ile, iyilik yaparak onlara tabi olanlardan Allah razı oldu. Onlar da Allah’tan razı oldular. Allah on­lar için altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Onlar orada ebedî kalacaklardır. İşte büyük kurtuluş budur.” (Tevbe surei.100.ayet)

Allah’ın rızasının, sahabelere tabii olmaktan geçtiğini görebildiniz mi?

Allah’ın sahabelere verdiği değeri görelim

Sahabelerin önemini ve dindeki konumlarını bilemezsek ibadet anlamında çok şeyler kaybetmiş oluruz… Sahabeler sıradan insanlar değiller… Adlarını ve amellerini Kur’an’a yazdırmış ve Allah’ın rızasını daha yaşarken almış insanlar… Ve Allah’u Teâlâ da Kur’an’da boşuna bunlardan bahsetmemiş…

Bu dinin doğru anlaşılması ve doğru amel edilebilmesi için sahabe yaşantısını ihtiyacımız var… Sahabelere olan ihtiyacımızı görme adına ayetlerden bir iki tanesine bakalım:

“İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, muha­cirleri barındırıp yardımda bulunanlar, işte onlar, gerçek müminlerdir. Bağışlanma ve güzel rızık bunlaradır.” (Enfal suresi.74.ayet)

Gerçek mü’minler sahabelerse nasıl olur da onların hayatını, amellerini ve imanlarını önemsemeyiz? Nasıl olur da örnek almak istemeyiz? Onların hayatı bizler için tam bir cennet anahtarı hükmündedir. Çünkü bu din sahabelerin anladığı gibi anlaşılmalı. Çünkü Allah onların İslam anlayışından, amellerinden ve imanlarından razıyım dedi… Bu razılık makamına başkaları oturmadı…

“İnkâr edenler, kalplerine taassubu, o cahiliye taassubunu yerleş­tirirken, Allah da peygamberinin ve müminlerin kalplerine huzur ve sükûnet indirdi. Onları, takvaya götüren sözden ayırmadı. Onlar ise buna hakkıyla layık ve ehil kimselerdi. Allah, her şeyi çok iyi bilendir.” (Fetih suresi 26.ayet)

“Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder kötülüğe mani olursunuz ve Allah’a iman edersiniz. Eğer ki­tap ehli de iman etseydi cihetteki onlar için daha hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler varsa da çokları yoldan çıkmışlardır.” (A’li İmran suresi 110.ayet)

Sevgili kardeşim…

Sahabeler bu güzel dini canlarıyla, mallarıyla ve kanlarıyla bizlere kadar ulaştırdılar… Birazcık düşünürsek onların hayatının, hayatımız için ne kadar çok önemli olduğunu anlarız diye düşünüyorum…