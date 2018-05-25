İbadet Ve Şahsiyet 1

Cemal Nar / Habervaktim.com

Ramazan ayı, oruç ibadetinin verdiği güçle, ilmik ilmik üslüman şahsiyetinin dokunduğu günlerdir. Müslüman bu ayda seherle dirilir, fecirle ürperir, öğle ve ikindilerine sorumluluk yükler, akşamla sevinir, yatsıyla mutluluğun topluma yayıldığını görür ve işin sonunda bayram eder.

Batılılaşmanın elimizden almak istediği bu şahsiyet ve zihniyet, bu kimlik, alabildiğine kendini hissetirir oruç tutarken. Deprem gibi titrer şuuraltı. Sarsıntı kendine getirir Müslümanı. Birden kaybettiği hazinesini bulur ve heyecanla kalbine yönelir, gözyaşıyla ruhunu selamlar, tövbeyle onarır yıkık döküklerini.

Ramazan bizi yeniden inşa eder.

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Ezan bizim yüksek sesle haykırdığımız temel ilkelerimizi belirler. Biz bir yeri ezanla İslam’a açarız. Ezan, fethin, hakimiyetin, istiklalin de alametidir din kadar, devlet ve medeniyet kadar. Ezan, bayrak gibi, sancak gibi bir semboldür. Burçlarda bayrak yokluğu neyse, dinde de ezan yokluğu odur.

Ezan bizi birbirimize bağlar. Biz ezanla tanışır, bilişir ve sevişiriz. Ezan yoksa, özgürlük de yoktur, şahsiyet de, izzet ve şeref de yoktur. Ezana saygı duymayanın ise gözümüzde bir değeri yoktur. O konuştuğunda biz susarız, yerler ve gökler de susar. O susturulduğu zaman biz gürleriz top gibi. Ölmüş gitmişiz demektir sesimiz çıkmıyorsa.

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Bizi ezan davet eder, ama namaz inşa eder. Bizim imanımızın da, ihlas ve samimiyetimizin de, güzel ahlakımızın da kurucu, koruyucu ve geliştirici işi namazdır. Namaz varsa Müslüman vardır. Namazsız Müslümanlıkta hayır yoktur. Namazsız dinde hayır olmazsa, namazsız Müslümanda nasıl olacak?

Namaz, imandan sonra Rabbimizin bizden istediği en büyük kulluk vazifesidir. Kulluğun ölçüsüdür namaz bir yerde. Çünkü bazı hadislerden öğreniyoruz ki namaz, barajdır ahirette. Kişi hesaba çekilirken namazına bakılacak. Namazı yoksa, defteri kapatılacak ve başka amellerinden hesaba çekilmeye gerek kalmadan, azaba gönderilecektir. Namazı varsa, diğer amellerinin hesabına geçilecek. Farzdan eksiği varsa, nafilelerle tamamlanacak, eksik gedik kapatılacaktır.

Namaz bizi inşa eder. Günde beş defa kılınan namaz, günde beş defa duş almaktır bedenimize, kalbimize, ruhumuza, karakterimize, huylarımıza, alışkanlıklarımıza…