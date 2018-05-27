M. Şevket Eygi

* Eğitim ve okullar konusundaki olumlu tenkitlerim dolayısıyla “Sen eğitimci değilsin, bu işlere burnunu sokma!” diyen zata: Siz de eğitimci değilsiniz… Pedagog değilim ama eğitim kültürüne sahibim; eğitim ve okullar konusundaki yazılarım toplansa bir değil, birkaç kitap eder. Boş ve kof lafları bırakıp da, olumlu tenkitlerimi, teklif ettiğim çare ve çözümleri, temennilerimi, projelerimi alıcı gözle okusan iyi edersin.

* Küçük ve orta (vasat) adamlar büyük adam yetiştiremez.

* Dönme (Deunmeh) medyanın işlediği ana konular: Müstehcen seksî azdırıcı kadın ve kızlara saldırtıcı resimler… Din düşmanlığı… Çocuğun ısırdığı köpek hikâyeleri… Faşist egemen azınlık vesayet rejimi özlemi… Futbol holiganlıkları… Uçağı düşürecek, gemiyi batıracak olumsuz çılgın muhalefet… Meraklı şeyler… En cıvığından magazin yazı ve resimleri… Resmî ideoloji şakşakçılığı… Ciddiyetsizlik sululuk soytarılık…

* Dönme medyada olmayan şeyler: Objektiflik… Vasıf… Ciddî analizler… Ülkenin gerçek gündemi… Dine ve çoğunluğu oluşturan Müslümanların inanç hürriyetine saygı… İç barışı ve sosyal uzlaşıyı koruma… Tartışmalarda efendilik ve centilmenlik…

* Bir bostanınız var, orada çeşitli sebzeler, kavun karpuz bal kabağı yetiştirmek istiyorsunuz. Tarım bilgisine sahip olmadan, ekim biçim için plan ve program yapmadan bostancılık, sebzecilik yapabilir misiniz? Plansız programsız bir şeyler yapsanız başarılı olabilir misiniz?.. Çocukları ve gençleri yetiştirmek, sebzecilikten bostancılıktan kavun karpuz yetiştirmekten bin kere karışık ve zordur. Kesin konuşuyorum: Mükemmel bir plan ve program olmadan çocuk ve genç yetiştirilmez. Müslüman kesimin dünya ve çağ çapında güçlü ve vasıflı pedagoglara, eğitimcilere, plan ve programcılara, düşünürlere büyük ihtiyacı vardır.

* Suudî Arabistan Vehhabilikten ılımlı İslam’a geçecekmiş. Ilımlı light İslam’ın küfre köprü olduğunu bilmiyorlar mı?

* Faşist rejiminin on bine yakın camii, mescidi, tekkeyi, medreseyi, taş mektebi, imaret binasını ve hayrat vakıflarını; sattığı, yıktığı, kiraya verdiği, gayesinden başka işlerde kullandığı, harap ettiği gerçeğini kimse örtemez, gizleyemez. Altmış yıldan beri bazı cami ve mescit binalarının vaktiyle g.e. olarak kullanıldığını işitirim. Milyarlarca dolara sahip Müslüman kesim, bu konuda ehliyetli kudretli namuslu tarihçileri, arşivcileri ve araştırıcıları çalıştırarak niçin ciddî etüdler yaptırmıyor? Bu kadar aciz miyiz?

* Geçtiğimiz mart ayında caddelerdeki, meydanlardaki ağaçlar çok ama çok kötü budandı. On binlerce ağaç, budama bahanesiyle katl edildi. Ağaçlar çok görünen şeylerdir. Ağaçseverler bu katliamı niçin protesto etmiyor?

* Sivil darbeciler, bir kısım lise ve üniversite öğrencilerini kışkırtarak yeni GEZİ kalkışmaları yapmak isteyeceklerdir. Müsait zaman ve fırsat beklemektedirler. Yeni GEZİ’ler eskisinden çok geniş ve yaygın olacaktır. Gaflet edilmeye.

* Fitne fesat, dedikodu, gevezelik ve zevzeklik, holiganlık, militanlık, fanatizm, gaflet, rehavet sellerine kapılmış giden o gafil adamı kurtarmak istedim ama bir şey yapamadım. Sürüklendi gitti, bir girdabın içinde kayboldu.

* Telaş edip durma, bir şey olmaz be diyen adama: Sana olan olmuş ama sen sen hâlâ bir şey olmaz beee diyorsun.

* Müslüman halkı uyarmakla yükümlü oldukları halde uyutan o sözde büyük adamlar, ne korkunç bir vebal altında kaldıklarını bir bilseler.

* Detaylarını bilmiyorum… 1912’de Balkan Harbi faciası arefesinde Müslümanlar uyanık mıydı; yoksa gaflet, fitne fesat, çekişme, hizipçilik fırkacılık, keyfine bak bataklıklarına mı düşmüşlerdi.

* O herif tam bir çirkeftir. Ona taş atana necaset sıçrar, pislenir. Onunla polemik yapılmaz. Yalancıdır, iftiracıdır, vicdansızdır, insafsızdır. Zırlasın dursun.

* Feminist kadına: Devletin resmî vesika vererek seks kölesi olarak yasal genelevlerde çalışmasına izin verdiği kadınlarla ilgili niçin sesiniz çıkmıyor? Yoksa buna razı mısınız?

* Allah rahmet eylesin, Turgut bey çok hizmetler etti ama şu geçenlerde öldürülen kişi gibi son derece şaibeli kimseleri yüksek makamlara getirdi.

* Ramazan ıslah olma, derlenip toparlanma, günahlardan arınma, tevbe etme, İslam’a Kur’an’a Sünnete Şeriata yüksek ahlaka sarılma, mü’minlerin tek bir Ümmet olması, ibadet, hayır hasenat, planlı programlı hizmet etme, davet tebliğ irşad, büyük cihad yapma ayıdır. Diyanet, öteki sivil Diyanetler, bin kadar büyük orta küçük Müslüman sivil toplum kuruluşu gelen mübarek ay için ne gibi planlar programlar yaptılar acaba?