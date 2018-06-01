Feyzullah Birışık / Habervaktim.com

Dinde sebatı sağlayan etkenler başlığımız okadar önemlidir ki… Ama maalesef insanların çoğu bunu bilmez… Zannederler ki dil ile iman ettiklerini söylemeleri yeterli ve ölünceye kadar İslam dini üzerinde sabit kalınacak!... Üzülerek söylüyorum ki İslam’da kalma garantileri kendilerine verilmiş gibi korkusuzca yaşıyorlar… Oysaki

* İslam’a girmek

* İslam’da kalmak

* İslam’da ölmek

Bu üçü ayrı şeyler… İslam üzere ölürsen eğer işte o zaman cennetin kapısında Allah’ın rahmetini beklersin. Aksi halde tepetakla cehennem çukuruna yuvarlanırsın…

Değerli kardeşim…

İslam dini üzere sebat etmemiz için günde kırk defa namazlarda yalvararak okuduğumuz bir ayet var;

“ ihdina sıradelmustagim…/ Bizi hidayet erdir”… Bu ayeti dikkatlice düşünürsek konunun ne kadar önemli olduğunu anlarız inşallah… Biz biliyoruz ki islam dini bize:

* Dünyada

* Kabirde ve

* Mahşerde/cennette kolay ve güzel bir hayat vaad ediyor… Bu yüzden islam dininde sebat etmemiz gerekiyor.

İslam dininin emir ve yasaklarına baktığımızda bütün kuralların bizim menfaatimize işlediğini görürüz… Mesela;

* Bize yalan söylenmesini istemeyiz/İslam bize yalan söylenmesini yasaklar.

* Malımızın çalınmasını sitemeyiz/ İslam hırsızlığı yasaklar.

* Namusumuza göz dikilmesini istemeyiz/ İslam namusumuza göz dikilmesini yasaklar

* Gıybetimizin yapılmasını istemeyiz/İslam dini gıybetimizin yapılmasını yasaklar.

* Fakir kalmak istemeyiz/ islam dini fakirlikten kurtulmamız için zekât ve infak kurumunu devreye koyar.

Değerli kardeşim…

Dünya ve ahirette mutlu olmak için dinimizin değerini bilmemiz lazım. Aksi halde elimizden alınır neye uğradığımızı şaşırabiliriz.

Dinde sebata zarar verecek etkenleri bilmek

Değerli kardeşim…

Dinimizin değerini bilmemiz için dinimize zarar vermek isteyen etkenleri de bilmemiz lazım… Bu etkenler doğru tespit edilir ve sünnete uygun bir şekilde ortadan kaldırılırsa dinimizde sebat etme olasılığımız Allah’ın izni ve yardımıyla daha da artar… Peki, nedir dinimize zarar veren ve zarar vermek isteyen etkenler:

* Cehalet

* İslam’ın değerinin bilinmemesi

* Okumamak

* Nefse yenik düşmek

* Cehenneme kimlerin gireceğini bilememek

* Cehennem korkusunun kalpte yer edinmemesi

* Allah’ın her şeye hâkim olduğunun ve her şeye gücünün yeteceğinin bilinmemesi

* Dünya sevgisi ve ahirete iman eksikliği

* Bozuk çevre ve kötü arkadaşlık

* Kur’an ve hadislerden uzak kalmak

* İslami bir hayatın içinde büyümemek

* Yaradılış gayesinin bilinmemesi/unutulması

* Zanla hareket edilmesi

* Sosyal medyada İslam düşmanlarının attığı şüphelerden etkilenilmesi

* Sağlam bir inançla dine girilmemesi

* İslam nimetinin farkına varılmaması

* Bazı kişilerin İslam’ı terk etmesi ve İslam aleyhinde konuşması

* Akla ters gibi görünen bazı İslami hükümlerin varlığı ve bu hükümlerin uzmanlarına sorulmaması

* Müslümanların İslami bir hayat yaşayıp örnek olamamaları

Değerli kardeşim…

Bu ve benzeri birçok etkenden dolayı insanlar İslam dininden uzaklaşmaktalar… Hem bizim İslam dininde sebat etmemiz hem de İslam’dan uzaklaşan kardeşlerimizin tekrardan dinlerine dönmeleri için İslam’ın insanlara sunduğu güzelliklerin farkına varmamız, diğer beşeri dinlerin insanı mutlu etmediğini bilmemiz ve bildirmemiz lazım… Aksi takdirde biz de Allah muhafaza dinimizden soğuruz…