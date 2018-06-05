Yeni dünya düzeni nereden başlayacak

Haşmet Babaoğlu / Sabah

AB güzel rüyalara veda edeli çok oldu, artık her güne kâbuslarla uyanıyor.

Nasıl oldu da Avrupa'nın her yerinde AB'ye düşman, milliyetçi, ayrımcı ve ayrılıkçı oluşumlar pıtrak gibi çoğaldı?

Çoğalmak ne kelime! Artık yerleşik düzeni sarsıp değiştirecek kadar güçlüler.

Sebep?

Brüksel'in kibirli bürokrasisi ve Almanya'nın hegemonya arzusu bıktırdı mı? Evet!

Bir de şu var tabii...

Avrupa Birliği aslında 20. yüzyılın ilk yarısında zirve yapıp Avrupa'yı kana bulayan derin milliyetçiliği kalıcı olarak bastırma girişimiydi.

Eh, nihayetinde sosyolojik kökler yeniden filizlenip tepeden inme siyasete isyan bayrağı açtı.

Fakat bütün bunlar parçalanmaya doğru gidişin hızını açıklamak için yeterince ikna edici görünmüyorlar.

***

Anlamak için belki şuradan başlayabiliriz...

Neo Naziler ve radikal ırkçı gruplar hep vardı. (Geçen hafta Solingen faciasındaöldürülen yurttaşlarımızı andık. Tam 25 yıl geçti, yara kapanmadı.)

Ayrılıkçı siyaset hep vardı. (Mesela Katalonya şimdi ayrılıkçı olmadı, hep öyleydi. Lombardia hep kendini Roma'dan üstün gördü.)

Yabancı düşmanlığı hiç sönmemişti. (Ne zaman bir Avrupa ülkesinde işsizlik artsa, ekonomi sallansa yabancı düşmanlığı su yüzüne çıkardı.)

Ancak bu hareketlerin hepsi kontrol altındaydı.

Karanlık bir ilişkiler ve manipülasyon ağı söz konusuydu ama genişlemelerine izin verilmiyordu.

Ne oldu da bu kadar hızlı biçimde ipler boşaldı ve küçük grupların kitle tabanı bulmasına kapı açıldı?

Yoksa bunları kontrol eden ipler kıta dışındaki odakların elinde miydi?

CIA'nın Avrupa'daki ayrılıkçı ve ayrımcı (ırkçı) hareketlerle nasıl bir bağı var?

NATO bu hareketleri seviyor ve besliyor olabilir mi?

***

Bütün işaretler şunu gösteriyor...

Ortadoğu bir tür tetikleyici...

"Yeni dünya düzeni" planlayıcılarının kaos vantilatörü...

Bu rüzgâr bütün dünyaya ve özellikle Avrupa'ya yayılsın istiyorlar.

O çerçevede şu soru önemli: AB şimdiki biçimini sürdürebilir mi?

Belki bir süre daha...

Ama sonrası zor.

Belki de yeni dünya düzeni Avrupa'dan başlatılacak...

Şimdilik bunu not edelim, nasıl olsa ilerde sık sık bundan konuşacağız.