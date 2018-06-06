06 Haziran 2018 Çarşamba23 Ramazan 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 03:28Güneş 05:26Öğle 13:09İkindi 17:07Akşam 20:40Yatsı 22:29
    • 30°C Adana
    • 29°C Adıyaman
    • 24°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 29°C Amasya
    • 24°C Ankara
    • 28°C Antalya
    • 30°C Artvin
    • 29°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 96.019 -1.84
  • Altın: 192,347 0.36
  • Dolar: 4,6175 0.47
  • Euro: 5,4309 0.87

Hızlılar ve yavaş

» »
Engin Ardıç

Bunlar iktidara gelirlerse parlamenter sisteme döneceklermiş ya...
"Hangi" parlamenter sisteme döneceklerini bilemiyorlar. Biri "eskisine" dönelim diyor, öteki "iyileştirilmiş" sisteme...
Bu iyileştirmenin ne olacağını da bilen yok. Yalnızca lafı var.
Akşener, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu "hemen dönelim" diyorlar, oysa İnce "iki yıl sonra" demiş... Kimisi hızlı dönüş istiyor, kimisi yavaş dönüş.
Bunun için bir komisyon kuracaklarmış, yani uzlaşma olmayınca işi yokuşa sürüyorlar.
Çünkü "encümene havale etmek" işi yokuşa sürmektir.
Bu durum bana 1960 yılının Milli Birlik Komitesi'ni hatırlattı.
Orada da bir yanda "seçim yapıp iktidarı bir an önce sivillere devredelim" diyenler vardı, öbür yanda "hazır el koymuşken birkaç yıl daha tadını çıkaralım" diyenler...
Devredelim diyenler kazandılar, diktayı sürdürelim diyenler tasfiye edildiler, çeşitli dış elçiliklerimize "askeri ataşe" olarak gönderildiler.
Onca küfür ettikleri başkanlık sistemi şimdi birdenbire Muharrem'e tatlı geldi galiba!
Ama böyle bir şey olmayacak. Türkiye parlamenter sisteme, iyileştirilse de kötüleştirilse de, geri dönmeyecek.
Çünkü kazanamayacaklar.

Daire alalım Kezban 
TOKİ Gaziantep'te 50 bin konutluk bir site yapıyor.
Küçük daireleri ayda 450 lira taksitle, toplam 110 bin liraya satıyorlar. Büyüğü 290 bin lira.
Parası olmayan, sürüm sürüm sürünen, aç ve sefil halkımız saldırmış...
İnşaatı durdurmaya değil, daire almaya!
Başka bir sitede, 749 daireye başvuru sayısı 14 bin 378 olmuş... Tam yirmi misli!
Bir daireye yirmi kişi saldırıyor.
TOKİ ayrıca yöreye 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 2 kamu binası, 23 okul, 1 kütüphane, 3 pansiyon, 15 ticaret merkezi, 16 cami, 33 bin seyircilik bir de stadyum yapmış.
250 fabrika yapılmış, 900'e tamamlanacakmış.
Bu insanları köylerine nasıl döndüreceksin Muharrem?
Köy Enstitüsü açarak mı?

***


Bir gazeteci ağabeyime özel not
Sizin holding Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçiremedi ama Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi başardı. Hayırlı uğurlu olsun.

***


Günün paranoya belirtisi
"O çöp kamyonunu koyarak bana imalı şekilde FETÖ demeye çalışıyorsanız hadi oradan be!" 
Meral Akşener

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri