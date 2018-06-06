Hızlılar ve yavaş

Engin Ardıç / Sabah

Bunlar iktidara gelirlerse parlamenter sisteme döneceklermiş ya...

"Hangi" parlamenter sisteme döneceklerini bilemiyorlar. Biri "eskisine" dönelim diyor, öteki "iyileştirilmiş" sisteme...

Bu iyileştirmenin ne olacağını da bilen yok. Yalnızca lafı var.

Akşener, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu "hemen dönelim" diyorlar, oysa İnce "iki yıl sonra" demiş... Kimisi hızlı dönüş istiyor, kimisi yavaş dönüş.

Bunun için bir komisyon kuracaklarmış, yani uzlaşma olmayınca işi yokuşa sürüyorlar.

Çünkü "encümene havale etmek" işi yokuşa sürmektir.

Bu durum bana 1960 yılının Milli Birlik Komitesi'ni hatırlattı.

Orada da bir yanda "seçim yapıp iktidarı bir an önce sivillere devredelim" diyenler vardı, öbür yanda "hazır el koymuşken birkaç yıl daha tadını çıkaralım" diyenler...

Devredelim diyenler kazandılar, diktayı sürdürelim diyenler tasfiye edildiler, çeşitli dış elçiliklerimize "askeri ataşe" olarak gönderildiler.

Onca küfür ettikleri başkanlık sistemi şimdi birdenbire Muharrem'e tatlı geldi galiba!

Ama böyle bir şey olmayacak. Türkiye parlamenter sisteme, iyileştirilse de kötüleştirilse de, geri dönmeyecek.

Çünkü kazanamayacaklar.



Daire alalım Kezban

TOKİ Gaziantep'te 50 bin konutluk bir site yapıyor.

Küçük daireleri ayda 450 lira taksitle, toplam 110 bin liraya satıyorlar. Büyüğü 290 bin lira.

Parası olmayan, sürüm sürüm sürünen, aç ve sefil halkımız saldırmış...

İnşaatı durdurmaya değil, daire almaya!

Başka bir sitede, 749 daireye başvuru sayısı 14 bin 378 olmuş... Tam yirmi misli!

Bir daireye yirmi kişi saldırıyor.

TOKİ ayrıca yöreye 1 hastane, 3 sağlık ocağı, 2 kamu binası, 23 okul, 1 kütüphane, 3 pansiyon, 15 ticaret merkezi, 16 cami, 33 bin seyircilik bir de stadyum yapmış.

250 fabrika yapılmış, 900'e tamamlanacakmış.

Bu insanları köylerine nasıl döndüreceksin Muharrem?

Köy Enstitüsü açarak mı?

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Bir gazeteci ağabeyime özel not

Sizin holding Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçiremedi ama Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni ele geçirmeyi başardı. Hayırlı uğurlu olsun.

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Günün paranoya belirtisi

"O çöp kamyonunu koyarak bana imalı şekilde FETÖ demeye çalışıyorsanız hadi oradan be!"

Meral Akşener