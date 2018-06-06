2023-2030 arasında 2.5 trilyon doları geçeceğiz

Yiğit Bulut / Star

Türkiye son 15 yıldır dünya genelinde büyüme trendini korumayı başaran ilk 3 ülkeden biri!

Ama birileri hala anlamsızca konuşuyor!

Amaçları belli; ESKİ TÜRKİYE’Yİ, KİRLİ YERLEŞİK DÜZENLERİNİ YENİDEN KURMAK! YAPAMAYACAKLAR! NASIL MI BU KADAR EMİNİM?

Birlikte sorgulayalım…

Sevgili dostlarım, masamda çok ciddi bir uluslararası kuruluşun 2030 projeksiyonu duruyor. Rasyonel, objektif ve “siyasetten arındırılarak” yazılmış bir rapor. Türkiye için tahmin çok net; 2.9 trilyon dolarlık bir ekonomik büyüklük ile Türkiye dünyanın 9 ila 12. büyük ekonomisi arasında yer alacak. Tekrar ediyorum; bunu yazan Türkiye’ye “siyasi olarak uzak durduğunu” düşündüğüm ama “ekonomik objektif analiz” kriterlerini yerinde kullanan bir kuruluş…

Türkiye, yüzyılların demokrasi birikimini taçlandırmaya yürürken, YERLEŞİK DÜZEN’i, menfaatlerini ve kirli yapılanmalarını korumaya çalışanlar ve tetikçilerinin nakaratları da hep aynı! BOŞ TEHDİTLER ve yolundan döndürülmeye uğraşılan Türkiye!

Başta “paramız olduğu için ülkeyi de biz yönetiriz” mantığı olmak üzere, her “dönemeçte” bu tehditler ve YERLEŞİKLER ortalığa dökülüyor… Gazetelere açıklamalar yapılıyor, “istekler” haber değeri varmışçasına “kabul ettirilmeye” çalışılıyor… Durum aslında onyıllardır değişmiyor… Hep aynı tehdit, hep aynı şantaj… Tehdit, şantaj ve sadece 1980-2002 arasında 5000 gerçek ve tüzel kişinin cebine inen 1.5 trilyon dolar... 1946-2003 arasında 2.5 trilyon dolar…

Sevgili dostlar, Sayın Erdoğan’ın iktidara geldiği ilk günden bugüne verdiği mücadele sonucu bu topraklara yaptığı en büyük katkılardan biri de ekonomi alanında gerçekleşti... Kapana kısılan “ekonomik dinamikleri” kırdığı kapandan kurtulma yoluna soktu ve 2008 döneminde “IMF ile anlaşmayarak 1839’da giydirilen dar elbiseyi yırttı... 2008’den beri bu toprakların gerçek sahipleri kendilerine yeni bir elbise dikiyor ve 2023 hedefleri yolunda ilerliyorlar... Cumhuriyet tarihinin ve hatta son 200 yılın atılan en önemli adımıydı 2008’den sonra yola kendi bildiğimiz gibi devam etmek... Sonuç ortada; o günlerde 22-25 bandında olan faiz 4,61’e kadar gerilerken tarihimizin “en noktalarını” test ettik...

Bir ülkede ekonomik istikrar iki önemli unsura dayanır; LİDERLİK ve SİSTEM... Türkiye’de de aynen böyle oldu, LİDERLİK toprağın gerçek sahipleri ile SİSTEM’i kurdu ve güven, istikrar, üretim ortaya çıktı... Artık yeni bir Türkiye var ve atılan adımların arkasındaki LİDER, 2023’e kadar atılacak adımların da garantisi, itici gücü...

Sonuç: 2023, “YENİ BİR EKONOMİK PARADİGMA” aslında YENİ EKONOMİK AKLIN gelişimi ile hayata geçiyor geçecek... Bu akıl ve ortaya konan LİDERLİK , “kalıpların içine hapsedilen Türkiye’yi” yeni bir noktaya taşıyor ve “yeni paradigma” şekilleniyor… HEDEF ÇOK AÇIK; 2.5-3 TRİLYON DOLARLIK BİR EKONOMİK BÜYÜKLÜĞE ULAŞMAK VE GERİDE KALAN 13 YILDA YAKALANAN 3 KATTAN FAZLA BÜYÜMEYİ TEKRAR ETMEK! YAPTIK, YAPACAĞIZ! KİMSE ENGELLEYEMEYECEK!

Son söz: “BİZ YİNE BİLDİĞİMİZİ YAPARIZ” tadında ortada dolaşanlara itibar etmeyin, ONLAR GÜNEŞLİ GÜNDE KENDİNİ AVUTAN KARDAN ADAM GİBİLER... BEKLEYELİM, GÖRELİM...BÜYÜK TÜRK MİLLETİ 200 YILLIK BU DÖNEMECİ AŞINCA BAKIN NELER OLACAK!