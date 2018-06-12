12 Haziran 2018 Salı28 Ramazan 1439
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  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Herkese tek tek anlatmalıyız...

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Haşmet Babaoğlu

Şakası yok bu işin...
Anlatmalıyız, anlatabilmeliyiz...
TİKA'yı kapatmak kime, kimlere kapı açmak demektir?
"AFAD çiftliktir" diyen biri aslında hangi paravan yardım kuruluşlarına göz kırpıyor olabilir?
Peki Türkiye Maarif Vakfı'nı kapatırsak hangi okulların önü açılır?
Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmaları engellenirse kimler sevinir?

***
TİKA'dan başlayalım...
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 60 ülkeye bizim gücümüzü, bilgimizi, kabiliyetimizi taşıyor; inşa ediyor, el veriyor, işbirliği yapıyor.
Ama ben daha net söyleyeyim...
TİKA gittiği her yerde, oraları yıllarca suiistimal eden FETÖ'nün çanına ot tıkıyor!
Rahatsızlık bundan mı?
AFAD'a gelince...
Nerede afet varsa, oraya yardıma koşuyor. Türkiye'nin gözbebeği bir kuruluş. Fakat dünya egemenlerinin maşası STK'ların keyfini kaçırıyor.
***
Türkiye Maarif Vakfı'ndan da rahatsız olanlar varmış...
Peki nedir, hiç düşündünüz mü?
Bu vakıf Milli Eğitim Bakanlığı dışında yurtdışında okul açma lisansı bulunan tek kuruluş...
Bir süredir Afrika, Asya ve Avrupa'daki FETÖ eğitim kurumlarına birer birer el koyuyor.
Hem bu kuruluştan hem de Yunus Emre Enstitüsü'nden rahatsızlığını seslendiren birileriyle karşılaşırsanız, bilin ki cahil değillerse çok fena bir işin içinde olma ihtimalleri yüksektir.
***
Halka, eşe dosta, etrafa tek tek anlatmak, göstermek zorundayız ki...
Bütün bu kurumları sahadan çektiğinizde oraları yine FETÖ dolduracaktır.
İsrafı, şunu, bunu bahane ederek bu kurumları kapatmaya kalkışanın yapacağı tahribat ve yol açacağı felaket budur.

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