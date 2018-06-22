Bu ne menem bir partidir?

Engin Ardıç / Sabah

İyi Parti'den seçim sürecinde bin kadar kişi istifa etti. Yazıyla bin, rakamla 1000.

Bunların içinde kurucu üyeler, il başkanları, gençlik kolları başkanları, milletvekili adayları, belediyeciler, çeşitli il ve ilçe yöneticileri de var, sıradan üyeler olduğu gibi...

Bir tuhaflık sözkonusu.

Bir "çözülme" mi var?

Aday listesinde yerini beğenmeyenin istifasına çözülme denemez, böyle şeyler hep olur... Küskünlük her partide görülebilir...

Ama kurucu ve yöneticiler... Hele hele "ağır topluğu kendinden menkul" birtakım ağır topların, "ikinci adamların" falan kapıyı vurup gitmeleri...

Eski manken, yeni televizyoncu, sonra da "koca durumundan gazeteci" bir kurucu bayanın istifa ederken "İP göründüğü gibi değil" demesi de meseleye tuz biber ekti.

Neler oluyor bu partide?

İçinde ne var, arkasında ne var?

Çözülme dediğin seçimi kaybettikten sonra olur, tam da seçime giderken çözülme ne demektir? Ne anlama gelebilir?

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İyi Parti, başlangıçta "MHP Light" izlenimi vermişti...

Kuaför Vili'den ayrılan Manikürcü Perihan misali, Devlet Bahçeli'den ayrılan Meral Akşener'in kurduğu "intikam partisi"...

Ya da isterseniz "Tayyip'i tutan milliyetçiler" ile "Tayyip'i tutmayan milliyetçiler" arasında bir kayıkçı kavgası.

Muhalif basındaki "müseccel faşistlerin" bu partiyi desteklemeleri doğaldı diyelim...

Fakat birtakım komünist şairlerin de milliyetçi Meral Hanım'ı kayıtsız şartsız desteklemeleri, "şöyle güzel kadın, böyle zarif kadın, şöyle şık, böyle vakur" diye yağlama yıkama çekmeleri epeyce şaşırtıcı oldu. Bir şeyler dönüyordu ama ne?

Açıklamayı istifa sahipleri yapacaklardır.

İyi Parti (basitlik daha isminden başlıyor), birtakım basit numaralarla (kafasına tülbent sarmalar, eline kına yakmalar), içi bomboş sloganlarla (yüzünü güneşe dön Türkiye, İyi Parti sana iyi gelecek, güzel yemekler pişirecek, falan filan) vaziyeti idare etmeye çalışıyor...

Miting alanlarına dişe dokunur bir kalabalık toplayamıyor.

Muhalif basın da onu çoktan terketti. Haberlerini "bit kadar" veriyorlar.

Bakalım pazar günü bu balon nasıl patlayacak?

Ve de seçimden sonra ortalığa daha neler dökülecek?

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Meğerse kadınlar kazanmış

"Kadınlar yola düştü mü sonucun ne olduğunu İstiklal Savaşı gösterdi zaten." Bayan Meral

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Hadi gene iyisiniz

"Bu ülkeyi kalkındıracağız." Bu da Bayan Meral