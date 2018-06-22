Siyasetin ileri gidenleri hep ağızlarını bozarlar

Mehmet Barlas / Sabah

Rahmetli Turan Güneş CHP kadrolarını "İleri gelenler" ve "İleri gidenler" diye ikiye ayırırdı... CHP'nin genel başkanının ve cumhurbaşkanı adayının konuşmalarını dinlerken bugünün CHP'sini ileri gidenlerin temsil ettiğini kolayca söyleyebiliriz.

İnönü'nün sırtındaki

1950-60 arasındaki tüm seçimleri Demokrat Parti kazanırdı. Fakat yine de CHP'nin lideri İsmet İnönü'yü eleştirirken, ölçülü konuşurlardı. Bunun nedenini bir Demokrat Parti ileri geleni şöyle açıklamıştı: - İsmet İnönü'nün sırtında Kurtuluş Savaşı zaferleri var. Bizim sırtımızda ise terzi İzzet'in elbiselerinden başka bir şey yok.

Sonuç darbe oldu

Evet... DP sözcüleri İsmet İnönü'ye dönük söylemlerinde ölçüyü kaçırmazlardı. Buna karşı CHP'liler Adnan Menderes'i ve DP iktidarını insafsızca eleştirirlerdi. Ama bütün seçimleri de DP kazanırdı. Sonuçta hiç iktidar olamamak CHP'yi çok öfkelendirdiği için, 27 Mayıs darbesi onlara adeta nefes aldırmıştı. Akıllarda hep İsmet İnönü'nün Demokrat Partililere hitaben söylediği "Sizi ben bile kurtaramam" sözü vardı.

Bir darbe daha

1965'ten sonra Süleyman Demirel Başbakan olduğunda 1950-60 arasındaki olaylardan ders aldığı için CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'yü çok hoş tuttu. Arada bir İnönü'yü ziyaret edip ona devlet işleri hakkında bilgi verirdi. Ama CHP'nin ileri gidenleri Demirel'e de "Morrison Süleyman" ya da "Kanunsuz Süleyman" gibi damgalar vururlardı. Sonunda Demirel de 12 Mart 1971 darbesi ile devrilmişti.

Ders almak

Yaşanan yılları değerlendirirken bunlardan ders almak herhalde aklın gereğidir. Hizmete dönük siyasi rekabeti ölçüsü kaçmış söylemlere boğdunuz zaman, bundan pek sonuç alınmıyor. Ama toplum belleğinde öyle yaralar açılıyor ki, hizmetler görmezden gelinirken, hiç hizmet yapmamış ağzı bozuk siyasetçiler kendilerini yıldız sanıyorlar.

Vizyon ve misyon

Artık hepimizin öğrenmiş olmamız gereken temel doğrular var... Siyasette vizyon ve misyon sahibi olmak çok önemlidir. Kim ne derse desin Atatürk ve Turgut Özal bu nedenle toplumun belleğinde çok farklı yerdeler. Aynı şekilde Tayyip Erdoğan'ın sırtında da yaptığı büyük hizmetler ve geleceğe dönük o büyük vizyon var.

İktidarlar gelir geçer ama hizmetler unutulmaz. Bugün bazı cumhurbaşkanı adaylarının istikbal olarak gördükleri şeyler, Erdoğan için mazidir. Konuşurlarken bu gerçeği hep akıllarında tutmalıdırlar.