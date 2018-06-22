Gençlere son seçim notları

Kemal Öztürk / Yenişafak Gazetesi

Genç arkadaşım,

Bir ülkenin geleceği olmak, yani genç olmak sorumluluk ister. Bu sorumluluğunun bilincinde ol.

Bir gün bu ülkeyi sen yöneteceksin. Bir gün kararları sen alacaksın. Ve bir gün bu ülkede söz sahibi sen olacaksın.

Kendini buna hazırlıyor musun? Bir gün bakan olacağını, başbakan olacağını, cumhurbaşkanı olacağını düşündün mü hiç? İşte o gün için şimdiden neler hazırlıyorsun?

Her seçim, senin için büyük bir eğitim zamanıdır aynı zamanda unutma.

Meydanlara bak genç adam. O meydanlarda toplanan binlerce insanın ne istediğine, ne istemediğine kulak kabart.

Sokaklara bak genç adam, derdi olanı bul. Dinle onları. Gelecekte bu dertlerle sen de karşılaşacaksın. Onları iyi anla.

Sonra o meydanlarda konuşan liderlere bak. Milletin derdini dert edinmiş mi onu anlamaya çalış konuşmalardan.

O lidere bak.

Bu ülke için hayali var mı? Bu ülkenin geleceği için ne söylüyor? Bunu öğren.

Bir gün senin ve çocuklarının yaşayacağı bu ülke için nasıl planları var bu liderin? Bilmen gereken şey budur.

Bugünü konuşan, yarını unutan liderleri iyi tanı.

Bugünü tartışan, yarına dair bir sözü olmayan liderleri iyi tanı.

Bugünü kurtarmaya çalışan, yarına yatırım yapmayan liderleri iyi tanı.

Ve asla bugünle uğraşıp, yarını ıskalayan lidere oy verme.

Ve genç adam, bir gün lider olduğunda, sakın gününü kurtarmak için uğraşan insanlardan olma.

Genç adam,

Siyaset, sadece seçmek ve seçilmek değildir. Siyaseti kötüleyen, siyaseti küçük gören, siyaseti dışlayan kim varsa sakın kulak asma.

Siyaset ailemizi, çevremizi, tüm toplumu, yani sosyolojiyi değiştiren çok önemli, çok hayati, çok kritik bir konudur.

Sakın apolitik bir kişilik olma. Ülkeyi yöneten siyasetle yakından ilgilen.

Lakin şunu da unutma:

Siyasetin seni değiştirmesine izin verme.

Siyaseti değiştirecek güç sende var. Ahlak, adalet, dürüstlük, şeffaflık ve ülke menfaatine göre siyaset yapmak zorundasın. İşte bunun için kendini hazırla.

Şimdi sandığa giderken bak:

Kim siyasete ahlak, adalet, dürüstlük, şeffaflık katıyorsa, kim ülke menfaatinden başka hiçbir menfaati düşünmüyorsa, işte ona oy ver.

Zor bir coğrafyada yaşıyorsun. O yüzden çok güçlü olmak zorundasın. Evet, sen güçlü olmak zorundasın en başta.

Çünkü bu milletin ve bu ülkenin gücü senden gelir.

Bu ülkenin ve bu milletin enerjisi senden gelir.

Bizim kurduğumuz hayallerde sen varsın genç adam.

O zaman, üzerindeki ölü toprağın at, silkelen ve ayağa kalk.

De ki:

‘Korkmayın, üzülmeyin, karamsarlığa düşmeyin. Biz varız.

Nasıl ki 15 Temmuz’da tankları ellerimizle durdurduysak, nasıl ki asker olup düşmana, teröre dur dediysek, dara düştüğünde bu ülke, biz varız.

Bu al bayrağın direğiyiz, bu ezanının sesiyiz, bu toprakların bekçisiyiz, bu vatanın fedaisiyiz.

Korkma milletim, sakın endişelenme. Gece nöbette, gündüz işteyiz.

Mazlumun dostu, zalimin hasmıyız.

Çok çalışırız, haram yemeyiz, yedirmeyiz.

Ahlak, adalet, dürüstlük, vicdan, ilim, kültür, sanat bana atalarımdan miras kaldı.

Benim genlerimde koca bir imparatorluğun izi var. İşte takip edeceğim yol sadece o izdir.’ Böyle söyle milletine genç adam.

Böyle konuş ve bize güven ver.

Bu dünyadan göçerken yaşlılarımız, ‘huzur içindeyim. Geride bu vatanı, bu bayrağı, bu milleti yüceltecek gençler var artık’ desin…

Genç adam,

Bu pazar sandığa giderken bunları düşün.

Öyle birini seç ki, sana ve çocuklarına güçlü bir ülke inşa etsin.

Başkalarının ne dediğine bakma. Vicdanına bak, yüreğine bak, aklına bak.

Sonra en iyisine karar ver.

Sen bu güce sahipsin genç adam. Sakın unutma.