Oy kullanmadan önce türkü dinleyin

Ahmet Doğan İlbey / Habervaktim.com

Hangi siyasî partiye oy kullanacağınıza karar verememişseniz, evden çıkmadan önce bir memleket türküsü dinleyin. Göreceksiniz, sandık başına varmadan fikriniz ve zihnî ufkunuz açılacak, kendinizden emin bir şekilde oyunuzu kullanacaksınız.

Önce “Bir vatan aman aman aman / Yastığım gül gül olmuş yorganım diken” türküsünü, ardından merhum şair Dilaver Cebeci’nin “Türkiye’m” şiirinden bestelenen “Baş koymuşum Türkiye’min yoluna / Düzlüğüne, yokuşuna ölürüm /Asırlardır kır atımı suladım / Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m hey… / Sevdalıyım yangın yeri bu sinem / Doksan yıldır çile çekmiş hep ninem / (…) /Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye’m hey…” türküsünü can kulağıyla dinleyin.

Oy kullanmaya gideceğiniz saatlerde gönlünüzde bir yavanlık, ruhunuzda bir pörsüme hissediyorsanız, şu türküyü birkaç kez dinleyip öyle çıkın evden:

“Derdim çoktur hangisine yanayım / Yine tazelendi yürek yarası / Ben bu derde hande derman bulayım / Meğer dost elinden ola çâresi / Efendim efendim benim efendim / Benin bu derdime derman efendim.”

KİME OY ATACAĞINIZI EN İYİ TÜRKÜLER HATIRLATIR



Oy kullanmak için evden çıkmadan önce fikrinizi vuzuha kavuşturan ve sonra da içinizi coşturan bir türkü dinleyin. Kime, hangi saiklerle oy atacağınızı en iyi türküler hatırlatır size.

Gönül Dağı yağmur yağmur boran olunca / Akar can özümde sel gizli gizli / Bir tenhada can cananı bulunca / Sinemi yaralar dil gizli gizli / Dost elinden gel olmazsa varılmaz / Rızasız bahçenin gülü derilmez…”

TÜRKÜLER PARTİLERDEN DE ADAYLARDAN DA GÜÇLÜDÜR

Türküler siyasî partilerden de adaylardan da güçlüdür. Çünkü türkülerin dili milletin diliyle yaşıt, milletin dili gibi kavî ve temizdir. Bundandır ki o kullanmaya gitmeden önce size yüreğinizin olduğunun hissettirecek bir türkü dinleyin. Göreceksiniz, memleket meseleleri hakkındaki düşünceleriniz tastamam zihninizi sarıverecek, kendinizi daha kararlı ve muhkem hissedeceksiniz.

“Kırmızı gül demet demet / Sevda değil bir alâmet / Gitti gelmez ol muhannet / Şol Revan’da balam kaldı / Yavrum kaldı, balam kaldı.”

“KİME OY KULLANAYIM?” DİYE TEREDDÜT EDİYORSANIZ…

Türkiye’nin meseleleri ve çözüm yolları üstüne bunca zaman kafa yormuş olmanıza rağmen “Kime oy kullanayım?” diye tereddüt ediyorsanız şu türküyü birkaç kez dinleyip öyle gidin sandık başına:

El vurup yâremi incitme tabip / Bilmem sıhhat bulmaz hicrâneler var / Dert vurup da yârem eylersin dermân / Her can kabul etmez virâneler var / Vay dünyâ dünyâ fânisin dünyâ …”

Türkü dinledikten sonra ikircikli düşüncelerinizin dağıldığını, duygularınızla aklınızın terkip olduğunu görecek ve “Kime, niçin oy kullanacağımı biliyorum” diyerek sandık başına kararlı bir şekilde gideceksiniz.

“Ayrılık hasretlik kâr etti cana / Seher yeli sevdiğimden bir haber / Selâmım tebliğ et kutb-i cihana / Seher yeli sultanımdan bir haber.”

SANDIĞA GİTMEDEN ÖNCE “YEMEN TÜRKÜSÜ”NÜ DİNLEYİN

Sandığa gitmeden önce bir Yemen Türküsü dinleyerek iyice demlenin. Ardından Türkiye’nin bir asırlık trajik tarihini, aydınlarının ve siyasilerinin ihânetlerini bir bir düşünüp, milletin çektiği acıları buğum buğum ciğerinize çekerek bir ah edin. Çok geçmeden kime niçin oy vereceğiniz zihninizde fikirleşmiş olacaktır.

“Havada bulut yok bu ne dumandır / Mahlede ölüm yok bu ne figandır / Şu Yemen elleri ne yamandır / Ah o Yemen’dir gülü çemendir / Giden gelmiyor acep nedendir / Kışlanın önünde redif sesi var / Açın çantasını acep nesi var / Bir çift potini ile bir de fesi var...”

Oyunuzu kullanmak için evden çıkmadan önce aklınızı başınıza getirecek, dağılmış olan fikrinizi toparlayacak memleket havalarından birkaç türkü dinleyin. Göreceksiniz, “Hakk’a tapan millete” zulmedenleri, dininize küfredenleri, değerlerinizi ezip geçenleri hatırlayacaksınız.

“Uzun ince bir yoldayım / Gidiyorum gündüz gece / Bilmiyorum ne haldeyim / Gidiyorum gündüz gece / Dünyaya geldiğim anda / Yürüdüm aynı zamanda / İki kapılı bir handa / Gidiyorum gündüz gece...”

TÜRKÜLER SANDIK BAŞINDA SİZE YARDIMCI OLACAKTIR

Sakın ola eski türkülerimizden dinlemeden sandık başına gitmeyin. Türküler, hafızası zayıf olanlara yakın tarihin doksan yıllık zulümlerini ve millete karşı işlenilen cürümleri hatırlatacaktır. Bu sebeptendir ki memleket meselelerinin eğrisini, doğrusunu unutmuş olanlar bin miligramlık fikirli türkülerimizi dinledikten sonra oy kullanmalıdırlar.

Veyl, türkü dinlemeden sandık başına giden gâfillere!