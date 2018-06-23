İstikbal Seçimi İçin Halkıma Yakarış..

Halil Mert / Habervaktim.com

Aziz Milletim.

Söz bitti..

Şu ana kadar AKPARTİ ve Cumhurbaşkanımızı değişik vesileler ile yerli yersiz eleştirdik. AKPARTİ’deki kibir patlaması, yereldeki şımarıklıklar falan filan.. Hepsi kabul de geldik dayandık seçim gününe.. AKPARTİ’den temel şikâyetimiz devletin içindeki bürokrasi, yazışmalar, iş yapmaktan imtina eden kamu görevlileri, belediyeler vs. değil miydi? Evet! Peki, neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiyoruz? Neden bu seçimler önemli? Yürütmenin işini kolaylaştırmak, yani devlet kapılarında kendi işimizi kolaylaştırmak için değil mi?

Aziz Milletim..

Çok kötü günler geçirdik. Bence en kötüsü çekilen acılar, kuyruklar, ekonomik krizler değildi. En kötüsü uyuyorduk, uyutuluyorduk. Vaktiyle Erbakan Hocam, Başbuğ Türkeş vd. yerli siyasiler uyanmamız için mücadele ettiler. Ancak kavgamızın başında değillerdi. Anlatıyorlardı. Yaşamadığımız için algılayamıyorduk.

Yiğit ve Ferasetli Halkım..

Recep Tayyip Erdoğan’la düşmanın azamet ve oyunlarını da, içimizdeki ihaneti de, düştüğümüz taassubu da, İslam Dünyası’nın durumunu ve yaşanan acıları da hem görüyoruz, hem de yaşıyoruz değil mi?

Evet, Erdoğan’ın en büyük iyiliği bizi uyandırmasıdır. 15 Temmuz Dirilişi’nin birinci sebebi elbette Rabb’imizin elini üzerimizde tutuyor olması ki bunu her birimiz o gece hissettik, ikincisi Milletimizin Türk, Kürt, Arap, Şii, Sünni, Alevi, Çerkez, Boşnak, Arnavut, Gürcü vd. demeden kenetlenmesi ve albayrağımızın altında, ezanların gölgesinde bir araya gelmesidir. Üçüncüsü de, ferasetli ve halkını öncesinde yüreklendirmiş bir siyasi liderin varlığıdır. Kimdi O? Recep Tayyip Erdoğan… Uyandıran adam…

Tayyip Erdoğan’ın en büyük hatası “Etrafındaki menfi çemberi ya kıramıyor ya da göremiyor.” değil mi? Peki… Biz O’nun daha doğru işler yapması için, kararlarını daha doğru verebilmesi için bir şey yaptık mı? Hayır!.. Öyle ise kenardan gazel okumak ne kadar dürüst bir davranış?

Uyandıran adam, önden yürümekten, hedef olmaktan çekinmeden Milleti ile yürüyen adam.. O’na destek olalım. Çünkü O bize ümit oldu.

Başörtüsü, din eğitimi ve diğer özgürlükler O’nunla gelmedi mi? Bunu deyince adam diyor ki, kafeler nargile içen makyajlı türbanlılarla dolu. Eğer bu ahlaksızlıksa suçlu kim? Özgürlüğü veren mi? Yoksa istismar edip şeytanla kol kola giren mi? Türban ve tesettür reklamlarında süslü, makyajlı Rus kızlarını çıkartanları neden sorgulamıyoruz? Aileler bunlara yönelirken neden müdahale etmedik?

Kürt Kardeşim..

Açılımı ve çözüm sürecini düşün. R. Tayyip Erdoğan bölücülükle suçlanma pahasına PKK terör örgütü temsilcileri ile dahi görüşmeler yapmadı mı? Onlar ne yaptılar? Hendek kazıp, ülkeyi haraca bağladılar.. Bu mu senin istediğin? Kürt kökenli yurttaşların çoğu Batı illerinde, Türkler ve diğer kardeşleri ile iç içe yaşıyor ve akrabalık bağları kuruyorlar. HDP ve PKK amacına ulaşsa soruyorum vicdanınıza bunu Türkiye Halkı hazmeder mi zannediyorsunuz? Sonra Dünya Kürtlüğü’nün bir ülkesi var. Türkiye.. Türkiye bu duruşunu Halepçe’de, Suriye’de, Irak’ta göstermedi mi? Hatta Afrin.. Buyurun vicdanınızla bakın. Hakkâri’ye Havaalanı yapıldı, Üniversite var. Ne için acaba?

Doğu Anadolu’da yapılan yatırımları görüyoruz. Kürtler Türkiye’de asli unsur, kurucu ve birinci sınıf vatandaş iken Suriye’de, Irak’ta, İran’da kimliksizdiler.

PKK ile önce İmanın, sonra terbiye ve edebin dumura uğratılıyor. HDP’deki insan, kadın erkek ilişkilerini kendine ne kadar yakın buluyorsun? Ne kadar İslami?... Tarihe bak, şimdi yaşananlara bak. Irak’a, Suriye’ye bak. Bir de ülkemize bak. Bu gün TC pasaportunla dünyayı geziyor, itibar görüyorsun. Dünyada Türk’ün olduğu her yerde misafir ediliyorsun. Bu büyük onurun izzet ve ağırlamanın sürmesini istemez misin?

Aziz Milletim..

Size İmam Şafi’nin sözünü tekrar haykırıyorum.

“Fitne zamanı, kim dost kim düşman anlamak isterseniz, düşmanın okunu takip edin. Düşmanın attığı ok dostu gösterir.”

Yetmez mi Aziz Milletim?

FETÖ hayâsızca diyor ki; “Haçlılar size bir şey yapmaz. Namusunuza, caminize karışmaz.” Allah aşkına, Bosna, Irak, Suriye, Karabağ… Biz yaşamadık mı Haçlı’nın yaptıklarını?

Bu gün, PKK ve FETÖ aynı partiye oy verecek ve destekleyecek HDP’ye. Sorarım size kıbleye dönen hangi vicdan bunu hazmeder?

Bazı cemaat ve tarikat yapıları AKPARTİ’ye ve R. Tayyip Erdoğan’a iftiralarla karışık ateş püskürüyor. Onlara soruyorum AKPARTİ İktidarında hangi işiniz olmadı? Vicdan biraz..

Aziz Milletim.

Herkes eleştiriyor. Çözüm önerisi yok. Sadece vaad.. Ne ile olacak bu vaadler? Nereden gelecek parası, imkânı? Yok.. “Fabrika kuracağız.” diyorlar. Eyvallah! Nereye, ne fabrikası? Ne üretecek, ne satacak? Yok..

Yiğit Ceddimin Mazlum Evlatları..

Cumhurbaşkanımızla yürüyen onlarca proje var. Bunların akıbeti ne olur? Uluslar arası zeminde bir duruşumuz, dünyada geldiğimiz bir yer var. Tüm bunları kim yürütür?

Diyorlar ki, “tamam”, “değiştir” falan filan. Bıktık, sıkıldık…

Sonra ne olacak?

Büyük Milletim..

Zaman ideolojik saplantı, kuruntu, kapris, küskünlük zamanı değil.

Ölümle şaka olur mu? Olmaz..

Bu seçimde bir de şöyle deneyelim diyenler var. Oyu kendin veriyorsun ama Unutma ki kendin için vermiyorsun. Ülke ve Millet menfaatleri için veriyorsun. Hatta çevre coğrafya için veriyorsun, Osmanlı Vatandaşları için, Türk Dünyası için veriyorsun. Ümmet-i Muhammed için veriyorsun. Mazlum insanlık için veriyorsun. Bu gün dünyada en çok yardım yapan ülke Türkiye, en çok mülteci barındıran ülke Türkiye. 50’nin üzerinde ülkede askeri var. 10’un üzerinde ülkede askeri üssü var. Kendi sanayi yatırımlarını kendisi yapan, silahlarını kendisi üreten, kendi dünya markalarını yapmaya çalışan bir vizyon sahibi ülke var. Kiminle peki? R. Tayyip Erdoğan’la.. Bunu inkâr eden kördür.

Aziz Milletim.

İş yapan hata yapar. Duran bir araç, evinde oturan bir insan kaza yapar mı? Fabrikada üreten arada bir de olsa hatalı mal çıkartır… Muhalefet, bizler, kenardan devamlı eleştiriyoruz… Hiç iş yapana katkı sağlıyor muyuz? Ne kadar destek oluyoruz?

Şimdi söz verelim.

R. Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız. O’nu zulmün kıskacına düşürmeyeceğiz. Aldığı yük ve sorumluluğu O’nunla paylaşacağız. Cumhur İttifakını destekleyeceğiz. Milli Görüş’ü ve Erbakan’ın manevi mirasını yüklenmiş yerli ve Milli AKPARTİ’yi, Ülkücü Hareketin fedaileri MHP ve BBP’ni destekleyeceğiz. Milletimizin enerjisini geçmişin Mason Demirel’i gibi karanlık duruşlara, mazisi milletimiz ile kavgada geçmiş CHP gibi yapılara, FETÖ, PKK gibi ihanet, bölücü ve dış güçlerin maşası duruşlara yem etmeyeceğiz.

R. Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı ülkeyi yönetmeye başladıktan sonra da söz veriyoruz onlara katkı sağlayacağız, yalnız bırakmayacağız. Ayrıca oy verdiğimiz için denetleyeceğiz. Hem de yerelden en tepeye kadar. Bundan sonra kim hata yaparsa yapsın müsamaha göstermeyeceğiz.

Aziz Milletim.

Bu ölüm kalım mücadelemizin önemini kavramalısın. Oy verirken hem kendin, hem evlatların, hem ülke ve milletimiz için oy verdiğinin ağır yükü ile oy vermelisin.

Unutmayalım ki; Milletlerin gücünü, nüfusu, ordusu ve parasından çok, Birlik ve Beraberliği gösterir. Seçim Sonuçları ile dosta düşmana şu mesajı vereceksin. Biz Türk, Kürt, Çerkez, Boşnak, Arnavut, Gürcü, Sünni, Alevi, Şii, Pomak, Laz, Arap demeden biriz, beraberiz, ülkemizin geleceği için tek yürek, tek bileğiz.

Oy verirken, şehidlerimizi düşün. Geçmişin sünepe günlerini düşün. Milletçe çaresiz kaldığımız günleri düşün. FETÖ ile nasıl aldatıldığımızı düşün. 15 Temmuz Gecesini düşün. Afrin yolunda tankın sırtında “Kızıl Elma’ya!” diyen tertemiz yüzlü Uzman Çavuşu düşün. Terörün yaktığı evleri, öldürttüğü masum çocukları düşün..

Oy vermek Milletimize ve çocuklarımıza borçtur. Bunu düşün..