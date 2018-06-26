CHP seçmeni kimi arkadaşlara bir çift söz...

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Gördünüz mü işte!

Kendi siyasi kariyerlerini parlatmak için sizi hayallerden hayallere sürükleyerek delirtenadamlar...

Mitinglerde size gaz verip "intikam" sloganları attıran adamlar...

Seçim sonuçları belli olunca birden ortadan kayboluverdiler.

Bir dönüp bakın seçim gecesine...

Saçma sapan iddialarla sizi sandık başlarına koşturan; türlü yalanlarla FETÖ'nün oyunlarına sizi paspas eden kim varsa, sonuçları kabul edip evlerine çekilmişlerdi.

Bazıları hâlâ sus pus...

Dün öğleye doğru ortaya çıkıp konuşanı da halinize bakıp "hastalıklı şizofrenler" deyiverdi.

İşittiniz mi, bilmem.

Fakat buna siz yol açtınız...

Anadolu Ajansı'nın bir ajans olduğunu bilemeyip Yüksek Seçim Kurulu sanacak kadar sapıtır mı insan?

Gözlerinize baka baka...

Bile bile delirttiler sizi...

Ama siz de böyle olmayı istediniz, kabul edin.

Sonuçta ne oldu?

Onlara yine geleceğe dair makam mevki hayalleri, siz seçmenlerine ise yine kırık hayaller kaldı.

Onca yıl halka "koyun" deyip durdunuz; bilemiyorum ne zaman anlayacaksınız ama sizden daha koyunu yok!

Cahillik mi?

Üzgünüm ama şahikası sizsiniz.

Çünkü ne Türkiye'yi, ne siyaseti, ne de oy attığınız partinizi tanıyıp öğrenmişsiniz...

Değişecekseniz...

Ne yapıyoruz yahu biz, diyorsanız...

Nasıl bu kadar saçmaladık diye dertlendiyseniz...

İşe oradan başlayın...

Türkiye, siyaset ve partiniz hakkındaki cehaletinize son vererek başlayın.

Aksi takdirde...

Siz bir yandan İzmir Marşı'nı söylerken öte yandan Türkiye'nin düşmanlarına asker yazılacaksınız ve acı gerçeği fark ettiğinizde çok geç olacak.