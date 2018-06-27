Seçimden Nükteler

Cemal Nar / Habervaktim.com

İlk nükteyi hemen yazayım: Seçimlerde tecelli eden küllî iradeyi çok sevdim. Allâhu Teâlâ’nın işine bayıldım. Ona binlerce hamdu senâmız var. Zaten bir Müslüman olarak şu mısralar ilkemizdir:

Hak şerleri hayreyler

Zannetme ki ğayreyler

Ârif ânı seyreyler

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler.

Deme şu niçin şöyle

Yerincedir ol öyle

Bak sonuna sabreyle

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Hoş sabr-ı cemîlimdir

Takdîri kefîlimdir

Allah kim vekîlimdir

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

Vallâhi güzel etmiş,

Billâhi güzel etmiş,

Tallâhi güzel etmiş,

Allah görelim netmiş,

Netmişse güzel etmiş…

* * *

İkinci nükte Batı bu seçimleri beğenmedi. İçimize soktuğu Truva atları kaybetti. Çok çırpındı, hatta oynadığı atı bile değiştirdi, ama nafile, milletin iradesini bozamadı ve bir kere daha hezimete uğradı. O yüzden tebrikte geç ve isteksizdiler.

Ama gerek Batının içindekiler, gerekse İslam coğrafyasındaki Müslümanlar, bu seçimden sonra sokakları bayram yerine çevirdiler. Bu da ümmetin bilincinin seviyesini gösteren bir tablo oldu.

Bir kere daha Rabbimize şükürler ediyoruz.

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Basından öğrendik; ABD'li meclis üyesi Adam Schift'in 24 Haziran seçimleriyle ilgili attığı 'Erdoğan'ı tebrik etmiyorum' açıklamasına İbrahim Kalın, "Erdoğan'ın senin tebriğine ihtiyacı yok. Türk halkı kararını verdi. Çeneni kapat" cevabını vermiş. Diline sağlık.(1)

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Ak Parti mesajı aldığını söylüyor. AK Parti, yüzde 42.5’lik oy oranının analizini yapmaya başlamış. 1 Kasım 2015 seçimlerinin 7 puan gerisinde kalan AK Parti’de sıcağı sıcağına yapılan ilk değerlendirmeler var.

Bu konuda ben de gördüğümü söyleyerek bir katkı sunayım:

Milletvekilleri seçiminde hâlâ milletin görüşü tam yansımadı. Daha ehil ve liyakatliler varken, ehvenleri ileri sürüldü. Bu yanlıştan neredeyse hiçbir parti kendini kurtaramıyor maalesef.

Belediyeler illerde sermaye, para ve halk üçgeninde hep halkı ötelediler. Halka öncelikli hizmetleri aksattılar. Bunun acısı belediye seçimlerinde sanırım daha belli olacak. Şimdiden tedbir alınsa iyi olur.

Bir de bürokratlardan halkın şikâyeti var. Milli ve yerli duruş sergilemeleri ve görevlerini titizlikle yerine getirmeleri konusunda eksikleri var. Bunun en başta gelen sebebi de, atamalarda liyakat değil, partizanlığın veya parti içi dengelerin etkin oluşudur.

Aman dikkat; emanetler ehline verilmezse, kıyamet kopar.

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Bugünkü Milli Gazeteye baktım. Seçim sonuçları verilirken Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Devlet Bahçeli Beylerin, hatta YSK Başkanının demeçleri var, ama gazetenin ön sayfasında “İslamcılığı reddeden, onu menfaatçilik olarak niteleyen” “Bilge Başkan” Temel Beyin demeci yok, haberi yok, resmi yok, esamisi yok….

Utanmak, haya etmek ve bundan ötürü ortaya çıkamamak da bir meziyettir. Tebrik ederim.

Sayelerinde CHP 11 ila 15 milletvekili kazandı. Kendi ellerinde CHP içinden gelebilecek üç milletvekili var deniyor. Yazık, çok yazık.

Benim şehrimde akşam Ak Parti 6, MHP 1, İyi Parti 1 milletvekili olarak yattık. Sabaha CHP 1 olarak uyandık. İyi Partinin milletvekili SP’nin oyları ile CHP’ye gitti.

Bilgelik bu olsa gerek…

Yarın kalkacak, hâlâ “dava” diyecek, “kardeşlik” diyecek, “mazlum Müslümanlar” diyecek, “birlik beraberlik” diyecek. Üç beş ak saçlı ihtiyar tepede artık kendileri çalıp oynarlar. Bu zamana kadar merhum Erbakan’ın adını yediler bitirdiler. Yarın Fatih Erbakan bir parti kurarsa, bakalım ne yapacaklar?

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Millet Muharrem İnce’yi tam tanımadı. O da kendisinin gerçek yüzünü göstermedi. Ha, belki sahneye çıkan adamı ite kaka indirirlerken seyretmesi, bir çocuğu “vaktim yok, canlı yayındayız” diye ittirmesi onun gerçek karakterini az çok gösterdi ise de asıl açığa çıkaran devletin polisine yaptığı ağır hakaret ve küfürlerdir. Gerçek Muharrem İnce işte odur. Bu tavır CHP’nin iliklerine işlemiştir. Orada millete saygı yoktur. Sadece tepeden bakma ve hakaret vardır.

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Bu seçimde CHP kendine rağmen, sırf Ak Parti çok milletvekili çıkarmasın diye PKK’nın partisi HDP’ye oy vermeye davet etmiş ve vermiştir. Bu affedilmez bir hatadır, vebaldir, zulümdür. Şehitlerin kemiklerini sızlatmıştır.

“CHP bunu yapar mı?” demeyin, yaptı gitti ve amacına ulaştı. Niye yadırganıyor ki? Dış düşmanlarımızla dahi kol kola çalışmış değiller midir? Biz ondan her kötülüğü bekleriz. Çünkü o parti bizim ruh kökümüze ve tarihimize düşmandır. Fakat boş veriyoruz, kaygısını kendilerine “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyenler çeksin. Kendilerine “it sürüleri” diyenlere utanmadan destek vermeye devam etsinler.

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Bu seçimde Devlet Bahçeli’nin tavrı çok ilkeli ve ahlakî olmuştur. Kendisini ve partisinin zaferini tebrik ederim. İnşallah yeni bir anayasa yapımında ve Büyük Türkiye’yi kurmada ortakları ile el ele verir de destan yazarlar. Biz de kıvançla okuruz inşallah o destanı.

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Ne yapacağını merak ettiğim bir kişi daha var; Yaşar Okuyan.

Acaba sözünde durup eşek gibi anıracak mı, yoksa şerefsiz olduğunu kabul mü edecek? Yoksa hatasını anlayıp halktan özür mü dileyecek?

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Bu seçim ileride çok şeylere gebedir. Allâhu Teâlâ’nın hayırlara vesile etmesini diliyoruz. Baştan dedik ya:

Mevlâ görelim neyler

Neylerse güzel eyler…

1- https://www.habervaktim.com/haber/549095/abdli-temsilciye-tokat-gibi-cevap-ceneni-kapat.html