M. Şevket Eygi

SaphirNews sitesinde okudum, bu yıl, Fransanın Lille şehrindeki Averroes (İbn Rüşd) İslam lisesi, Haut-de-France bölgesinde birinci, ülke genelinde dördüncü lise olmuş. Müslümanların eğitim sahasındaki bu başarıları tebrike şayandır. Fransada 4300 lise bulunmakta ve hem lise bitirme hem de bakalorya (olgunluk) sınavları yapılmaktadır. Eskiden bu iki imtihan bizde de vardı. Sonra popülist cahil politikacılar bunları kaldırdılar ve eğitimin canına okudular. Fransa’da eğitim seviyesi yüksek çok güçlü Katolik okulları da bulunmaktadır. Devletin resmî liselerinde tesettür yasaktır ama Katolik okullarında serbesttir. Türkiyenin akl-ı selim sahibi kültürlü Müslümanları eğitim, okullar ve bilhassa İslam mektepleri konusuna eğilmeli ve gerekenleri yapmalı, bütün öğrencileri beş vakit namaz kılan, Ehl-i Sünnete göre Tevhidî eğitim verecek güçlü mektepler açmalıdır.

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Tarım konusunda sorular: Çok geniş topraklara sahip Türkiyemiz niçin kendine yetecek miktarda buğday üretemiyor da, ekmeklik tahılının bir kısmını dışarıdan ithal ediyor?

Ülkemiz, yakın tarihte dünyaya buğday ihraç ederken, bugünkü duruma nasıl düşmüştür?

Tarım politikalarımız, planlarımız programlarımız (varsa) bunlar doğru ve düzgün müdür?

Allah korusun bir dünya savaşı kopsa ve dışarıdan buğday ithal edemesek ne yapacağız?

Bu soruları sormak suç mudur, kabahat midir?

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Adaletin ne şehametli bir tecellisi / Şu leş görür gibi görmek İkinci Amnofis’i. (M. Âkif Safahat.)

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Korunmaya muhtaç, korunması gereken evcil veya vahşi hayvanları, kedileri, köpekleri canavarlardan koruyamayan bir sistem, gün gelir, acımasız canavarların ayakları altında ezilir helak olur.

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Müslüman halka evcil domuz, yaban domuzu, eşek eti, tavuk leşi yedirenler süper alçak ve halk haini kimselerdir. Onlara göz yumanlar da...

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Cep telefonu, zararı faidesinden bin kat fazla bir cihazdır. Cep telefonu bağımlısı insan hür görünen bir köledir.

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Cep telefonu ile ne gibi faideli işler yapılabilir?.. He gün internetten on faydalı konu öğrenilir. Örnek olsun diye yazıyorum: (1) Japonyanın Nara şehrinde caddelerde meydanlarda parklarda serbest gezen, halkın elinden yiyecek yiyen geyikler... (2) Hollanda’da, azılı İslam düşmanı iken Müslüman olan Van Doorn... (3) İngiltere’de okulda frak ile gezen Eton Koleji öğrencileri... (4) 1920’de açılan ilk Büyük Millet Meclisinin başkanlık kürsüsünün üzerindeki şûra ayeti yazısı... (5) Dünyada yamaçlarda, eğilimli arazide yapılan teras ziraati... (6) Konuşan akıllı marifetli kargalar... (7) Japonyada hiçbir okulda temizlikçi, hademe olmadığı; okulları, WC’lerine kadar öğretmenlerin ve öğrencilerin elleriyle temizlediği... (8) İskoçyada Durham şehrinin yeşilliği, güzelliği, düzgünlüğü... (9) İngilterede seksen beş Şeriat mahkemesinin resmen faaliyette bulunduğu... (10) İsrail ordusunda seks...

Her gün böyle on faydalı, ibretli, ders verici şey öğrenilirse birkaç sene içinde kişi, yüksek kültürlü olabilir.

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Norveç krallığından ibret alınacak çok dersler vardır ama orada kötü şeyler de olmaktadır. Mesela, erkek ve kadın askerler aynı yatakhanelerde kalmaktadır. Bu, “Norveç krallığının dini, Norveç Lüteryan kilisesidir, bu kiliseye mensup ebeveyn, çocuklarını kilisenin öğretilerine göre yetiştirmek zorundadır” diyen Norveç anayasasına aykırıdır. Hristiyanlık ahlakına da aykırıdır. Norveç, seks konusunda pagan ahlakına kaymıştır.

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Bir Kemaliste soru: İngiltere’de cumhuriyet ve laiklik yoktur. Orası bir krallıktır, orada din devlet birliği ve işbirliği vardır. Buna rağmen insan hakları, demokrasi, adalet konusunda dünyada birincidir. Bu konuda yedi yüz kelimelik bir kompozisyon yazabilir misiniz?

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1950’li yılların ünlü kadın satıcısı Lüks Nermin dünyaya geri gelip, bugünkü bazı gazetelerimizi görse, “Bu kadarı da olmaz!” diye bağırırdı.

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İslam dinine göre on büyük günah ve alçaklık: (10) Ribacılık yapmak... (9) Gıybet etmek... (8) Yalan söylemek... (7) Haksız yere adam öldürmek, cana kıymak... (6) Zina yapmak... (5) Haram kazanç elde etmek, haram yemek, haramla zengin olmak... (4) Rüşvet almak... (3) İsraf etmek... (2) Fitne fesat çıkartmak, birliği bozmak... (1) Din sömürüsü yapmak, dini alet ederek para, alkış, ün, riyaset, nüfuz kazanmak.

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Bir gence: Gençliğin sana bir emanettir. Gençlik fanidir. Gençliğini nasıl harcadığından dolayı Yaratan’a hesap vereceksin. Bu emanete sakın hıyanet etme.

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Tıp, doktor, hastahane, ilaç lazımdır ama her akıllı insan kendi doktoru olmalıdır. Tıbbı bir endüstri, hastaları müşteri haline getiren, ilaç firmaları hesabına çalışan, tıp etiğine hıyanet eden kimselere sakın güvenme. Zaruret, büyük lüzum olmadıkça hastahaneye gitme. Adamın cildinde sivilce çıkmış, yahut ishal olmuş, bu gibi sebepler yüzünden onu MR denilen canavar aletin içine sokup ışınlayanlara güvenme. İnsanî paralel yumuşak tıplara yönel, öncelikle tabiî ilaçlarla, şifalı bitkilerle tedaviyi tercih et. Lakin şarlatanların, soytarıların, tokatlayıcıların, merdivenaltıların tuzaklarına düşme.

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ÖZBEKİSTAN’DAN İYİ HABERLER

Müteveffa diktatör İslam Kerimof Özbekistanı cehenneme çevirmişti.

Onun yerine geçen insaflı devlet başkanı Şevket Mirziyoyev kötülükleri peyderpey kaldırdı, iyilikler getirdi.

İnançları yüzünden zindanlarda inleyenleri serbest bıraktı.

Yurt dışına kaçanları geri çağırdı.

Kur’an-ı Kerim bastırdı. Elli bin adet olan İlk baskısı bir günde hemen bitti tükendi.

Eskiden Türkiyeden Özbekistana seccade, tesettür kıyafeti, Kur’an, tesbih, takke gönderilemiyordu.

Şu anda oradan bu şeylere büyük talep vardır ve serbestçe gönderilmektedir.

(Zalim diktatör İslam Kerimof nasıl öldü?.. Ona dillere destan bir ziyafet verdiler. Türlü türlü ağır yemekler... Bunların yanında altı çeşit nadide ve pahalı Fransız şarabı... Yedi yedi, içti içti... Fenalık geçirdi. Hastahaneye götürmekte pek acele etmediler. Çatladı...)