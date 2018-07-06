06 Temmuz 2018 Cuma23 Şevval 1439
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Şu sıcakta serinlik niyetine

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Engin Ardıç

Kılıçdaroğlu'nu devirmenin deveye hendek atlatmaktan daha zor olacağını fark eden amigo basın, "ya tutarsa" niyetiyle ortaya bir DSP lafı attı...
Buna göre, CHP içinde bir yere varamayacak olan Muharrem ayrılacak, DSP'nin başına geçecekti!
Siyasi zavallılar iyice kafayı yemişlerdi anlaşılan!
DSP seçimlere bile girememiş bir tabela partisi.
Bundan önceki seçimde oy oranı yüzde 0.07...
Doğu Perinçek bile daha fazla oy topluyor.
DYP'nin "Demirelsiz Demirel Partisi" olması gibi, DSP de "Ecevitsiz Ecevit Partisi"...
Bir "anakronizma", bir siyasi ceset yani...
Fransa'da da yüz elli kişi kadar bir "Napolyoncular" grubu vardır, onun gibi bir şey.
Fakat DSP'nin eski genel başkanı Masum Türker, Muharrem'e kapıyı kapattı!
"DSP'nin kendi genel başkanı ve kadroları vardır" demiş.
Yani DSP'nin iktidara gelmek için kuantum bilen fizikçilere ihtiyacı yokmuş, kendisi gelecekmiş.
Türker, "DSP içinde lider arayışı yok" diyor, Ecevit onlara yetiyor.
Gerçi Ecevit azıcık ölü ama zarar yok.
Olmadı, 95 yaşına gelmiş Rahşan Hanım ne güne duruyor?
Türker, "bu tür söylemlere kulak vermekten çok, yarını inşa etme yolunda DSP kadrolarının kenetlenmesi gereğini" vurguluyor.
DSP yarını "Muharremsiz" inşa edeceğine göre Muharrem inşaatını başka yerde yapacak.
"Baraj DSP'nin önünü kesemez" diyor eski genel başkanları.
Öyle ya, yüzde 0.07 oy çantada keklik, yüzde 9.94 daha alsan aştın barajı gitti!

***
Eğer Muharrem birtakım amigoların aklına uyup CHP'den ayrılacaksa, kendisine siyasi hayatını Dolunay Partisi'nde sürdürmesini tavsiye ederim.
Gerçi o da seçimlere giremedi ama tam altmış ilde örgütlenmiş, kongrelerini yapmış güzide bir partimizdir.
"Hedefimiz iktidar" diyor. Yani gözü CHP'den daha yükseklerde. CHP muhalefetle yetiniyor.
Bir çoban tarafından kurulmuştur, Muharrem'in seçimden önce giydiği köylü kasketi burada daha bir anlam kazanacaktır.
Hem böylece, "dolunay" kelimesinin içerdiği çağrışımlara sığınıp beğenmediği gazetecileri gönül rahatlığıyla ısırabilir, küfür etmesine gerek kalmaz.

***


Max Planck cumhurbaşkanı
"Kuantum mutlaka kazanacaktır." 
Muharrem İnce

***

Kazandı ya, daha ne?
"Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakması için kabul edilebilir bir gerekçe oluşmamıştır."
CHP parti yönetimi

 

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