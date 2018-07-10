Çocuğun empati duygusunu geliştiriyor

Fatma Tuncer / Milli Gazete

Kızım dört yaşındayken onu apartmanın bahçesinde bir karınca ailesiyle tanıştırmıştım. Hafta sonları bahçeye birlikte iner ve karınca ailesinin gündelik telaşesini izler, üzerinde yorumlar yapardık. Yuvadan çıkan karıncalar büyük bir itina ile dizilir ve yiyecek aramak için yola koyulurlardı. Kızım sorardı;

Şimdi bunlar nereye gidiyorlar?

Yiyecek aramaya.

Peki, ama nerede bulacaklar?

Allah onları rahmeti ile kuşatıyor ve yiyeceklerini ulaşabilecekleri noktalarda yaratıyor. Aç kalmıyorlar bir şekilde yiyeceklere ulaşıyorlar.

Peki, birbirlerini kaybetmiyorlar mı?

Allah hayvanları özel yetenekleri ile yaratmıştır, birbirlerini kaybetmezler, yiyeceğin kokusun alır ve ulaşırlar, tehlike olduğunda sezer ve uzaklaşırlar.

Kızım karınca ailesi ile arkadaş olmuş ve sık sık onları ziyaret etmeye başlamıştı. Bir gün dışarı çıktığımızda bana, “Anne artık yolda yürürken daha dikkatli olmaya çalışıyorum, karıncalar ve böcekler çok küçük olduğu için görmeyip basabilirim, canları yanar dedi. Ben de onu destekledim ve evet dikkatli yürümeliyiz farkında olmadan onların canını yakabiliriz dedim.

Hayvanlarla iletişim kurmak, çocuklarda empati, şefkat, paylaşım gibi değerlerin gelişmesine ve kalıcı hale gelmesine yardımcı oluyor. Anne baba hayvanın suyunu yiyeceğini onun aracılığıyla verebilir ve çocuğun empati duygusunun gelişmesine yardımcı olabilir.

Kişinin çocukluk döneminde hayvanlara zarar vermesi ya da öldürmesi ciddi ruhsal sorunların belirtisidir. Zira Amerika’da yapılan bir araştırmanın sonucuna göre katillerin, taciz ve tecavüzcülerin büyük çoğunluğunun çocukluk çağında hayvanlara eziyet eden ya da öldüren kişiler olduğu ortaya çıkmıştır. Tecavüz gasp, cinayet yaralama gibi nedenlerle cezaevinde yatanların çoğunun aynı şekilde hayvanlara karşı eziyet eden ve öldüren kişiler olduğu saptanmıştır.

Son günlerde yazılı ve görsel medyada hayvanların ayaklarını kesip işkence eden canilerin görüntülerine şahit oluyoruz. Ne acıdır ki bu insan müsveddeleri mahallemizde, sokağımızda ellerini kollarını sallayarak geziyor ve çocuklarımız için risk oluşturuyorlar. Kendilerini güvensiz ve güçsüz hisseden bu kişiler kendilerini koruyamayacak kadar zayıf olan hayvanlar üzerinden güç göstergesi yaparak ikna olmaya çalışıyorlar. Seri katillerin de bu gruptan çıktığını ifade eden ruh hekimleri bu hasta ruhlu kişilerin acil tedavi edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Aksi takdirde bu kişilerin şerrinden korunmak için ciddi önlemler almamız gerekecek.