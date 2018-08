Tek bir iyi hoca çok şey değiştirir!

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Malum, üniversite tercih günlerindeyiz...

Peki üniversitelerin ve üniversiteye gidecek gençlerin gerçek sorunları medyada ve kamuoyunda masaya getiriliyor mu?

Ben rastlamadım.

Varsa, yoksa reklamlar!

Uzmanlar konuşuyor deniyor ama hepsi bir vakıf (adları böyle olunca havaları da arttı, "özel" oldukları unutuldu) üniversitesinin reklamını yapıyor.

Rekabetçi bir piyasa, muazzam bir ticaret borsası...

Hocalar bana gücensinler istemem ama izlerken gülesim geliyor; bazılarının hali "çaya,çorbaya, hastaya pastaya, ölü balığa deva bunlaaaar!" diye bağıran pazarcı esnafını andırıyor.

***

Siz de fark etmişsinizdir...

Öyle "bizim üniversiteyi bitirirseniz şıp diye iş bulursunuz" türünden davetler çoktan gündemden düştü.

Geçen yıl "Bizde okuyan Steve Jobs olur" modası vardı. Üstelik adamın üniversiteyi yarım bıraktığından, bu tercihini de her konuşmasında özel olarak vurguladığından bile haberleri yoktu.

Şimdi "4.0 Endüstri" gibi moda deyimler önde. Bir üniversite de acaba "kuantumsıçraması"ndan tanıtım sloganı üretmiş midir diye baktım ama göremedim. Belki gelecek yıla olur.

Sonuç olarak öyle bir tablo çiziliyor ki, sanki devlet üniversitelerine yerleşecek öğrenciler "20. yüzyıla geri ışınlanacak kader kurbanları" gibiler.

***

Bir de tam bu zamanlarda şöyle laflar dolaşıyor ortalıkta: "Öğrenciler önce kalplerinidinlemeliler, sonra anne babalarına ve uzmanlara danışarak karar vermeliler..."

Bu türden laflar beni bitiriyor!

Kimse sormuyor: Üst üste gelen sınavların yoğunluğu, bilgisayar oyunlarının haz verenhapishanesi, her biri yarım bırakılmış hobi kursları, ergenlik çağından izi kalmış hayal kırıklıkları derken çocuklarda kalplerini dinleyecek hal mi kalır?

İyisi mi?

Bu yazıyı da her yıl yaptığım gibi bitireyim...

Sırf ebeveyn okurlarımın hoşuna gitsin diye lacivert laflar ederek gerçeği saklayacak halim yok.

Devlet veya vakıf üniversitesi, gerçekten iyi olan üniversitelerin sayısı iki elin parmaklarını bulmuyor.

O halde dikkat edilecek nokta açık...

En iyi okul bizim öğrenme azmimiz ve karşımıza çıkan "hayat öğretmenleri"dir.

Üniversite tercihi mi?

Bana sorarsanız, asıl tercih hocayı seçmek ve değerini bilmektir.

Tek bir iyi hoca çok şeyi değiştirir.

Bir de üniversite demek "muhabbet" demektir; arkadaşlığı, çayı, kahvesi iyi mi, ona da bakın!