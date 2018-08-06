İnsanlık, evrensel hukuk filan mı dediniz, geçiniz...

Haşmet Babaoğlu / Sabah

Markette kasa kuyruğundayım...

Arkamdaki orta yaşlı iki hanım siyasetten (!) laflıyor.

İçlerinden biri benim işitmemi isteyen bir ses tonuyla "İktidar Batı'yla aramızı bozmak için elinden geleni yapıyor" diyor. Soran gözlerle dönüp baktığımı görünce şöyle devam ediyor: "Böyle böyle insanlığımızdan kaybedeceğiz..."

Daha başta "Cihanda sulh" tercihini zengin ülkeler karşısında ceket iliklemek olarak anlayıp kabullenmişler. Esas hikâyeyi şimdi onlara nasıl anlatacaksın? İmkânsız gibi bir şey.

Çocukları oralarda okusun, onlar pasaportlarına vize alsın...

Varsın ABD bütün dünyayı yaksın!

Umurlarında değil.

Ben asıl o son cümleye takılıyorum...

Hani Batı'yla bozuşursak "insanlıktan olacağımız" iddiasına...

***

Hep vurguluyorum ya...

Seçici körlük üzerine kurulu müthiş bir talim terbiyenin ürünleriyiz.

Mesela...

Alman destekli STK'lar ve demokrasi vakıflarında çalışan yurttaşlarımıza Almanya'da kaybolan 14-18 yaş arası mülteci çocukların sayısının 9 bini bulmasından söz açtınız mı hiç?

Ben söyleyeyim...

Ya otomatik bant kaydı gibi Türkiye'deki insan hakları ihlallerinden söz ediyorlar ya da kulaklıklarını takıp müzik dinlemeye başlıyorlar.

Almanya'ya bir biçimde gelen kimsesiz mülteci çocuklar "insan" değil mi, diye sormak faydasız bu tayfaya...

Oysa akla gelen sorular çok can yakıcı...

Ne oluyor bu çocuklara?

Hangi uğursuz, hırsız çetelerin eline düşüyorlar?

***

Batı dediğimiz şey filozoflardan, edebiyatçılardan, bilginlerden falan oluşmuyor. Bu bakış problemlidir, bizim Cumhuriyet dönemi eğitim müfredatının gözbağcılığıdır.

Mülteci çocuklardan bahis açtım ya, oradan devam edeyim.

Acaba o hanımefendinin şu sıralarda ABD'de iyice ayyuka çıkan insanlık krizinden haberi var mıdır? Sanmam. Gazetelerde küçücük çıkan o haberler gözüne takılmamıştır bile...

Ailelerinden koparılan mülteci çocuklar (aslında yaşları o kadar küçük ki, bebeler demek yanlış olmaz!) Teksas eyaletindeki toplama kamplarında tutuluyorlar.

"Banyo yapmaya götürüyoruz" diyerek annelerinin kucağından alınmış tam 11 bin 786 çocuk...

İşin bir başka skandal tarafı, bu uygulamanın Obama döneminde de yapıldığının ortaya çıkması.

"İnsanlık", "evrensel hukuk", "modern demokrasi" mi demiştiniz?

Geçiniz...