11 Ağustos 2018 Cumartesi29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:23Güneş 06:02Öğle 13:15İkindi 17:05Akşam 20:16Yatsı 21:49
    • 27°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 18°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 31°C Antalya
    • 22°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 94.940 -2.31
  • Altın: 249,726 15.35
  • Dolar: 6,4118 15.47
  • Euro: 7,3331 14.43

Arınma

» »
Haşmet Babaoğlu

Beş altı yıl önceydi... Hatırlıyorum... İstanbul'da Nişantaşı, İzmir'de Karşıyaka muhitlerindekendine bağlılar bulan bir kadın vardı. Çevresine katılanların "DNA'larını birkaç seans- ta arındırdığı"nı iddia ediyordu. "Daha neler, bu kadarı saçmalığın zirvesi" diyebilirsiniz...
Ama mutsuzluk batağına saplanan nice insanın önce biraz can sıkıntısıyla sonra da bir tür sarhoşluk hali içinde böyle şeylerin peşine takıldığını biliyorum.
DNA nedir diye google'a baksalar, belki olay o saniyede bitecek.
Fakat insan "arınma" kavramıyla bir kez baştan çıkmaya görsün, kolay toparlanamıyor.
DNA'yı musluk suyu gibi bir şey sanmaya başlıyor.
Neden mi?
Çünkü hepimiz "pisliğin" farkındayız; yavaş yavaş zehirlendiğimizi biliyoruz ama kaynağını görmek için nefsimize, ruhumuza, hayatımıza ve ilişkilerimize bakmak işimize gelmiyor. (Fark etmişsinizdir, geçen cumartesi yazımda bıraktığım yerden devam ediyorum!)

***
DNA, kuantum ve benzeri terimler nasıl oldu da, alakasız alanlarda at koşturur oldu, diye soracak olursanız...
Bilin ki bütün bunlar Batı'nın "Yeni Çağ İnançları"nı besleyip büyüten merkezlerinden dünyanın her yerine boca ediliyorlar.
Elbette sözü edilen DNA'nın moleküler biyolojiyle veya kuantumun mikro fizikle bir ilgisi yok.
Bilimden alabildiğine uzak biçimde kullanılıyorlar ama bilimselliğe hayran sosyal çevrelerde bu havalarıyla çok iş yapıyorlar.
Esas numara bu terimlerin eğreti halleriyle bile en temel ve kök olana gönderme yapmasında...
Sehpadaki tozu, midedeki asidi değil, hücrelerin kökündeki "bilgi kodu"nun temizleneceği iddiasını düşünebiliyor musunuz?
***
Sonuç?..
Biri kalkıp "DNA'nızı arındırırım" deyince...
Karşısındakiler de bu yolla bir bebek kadar masum olabileceği hayaline kapılıyor.
Denemekte ne zarar var derken, bir bakıyorsunuz ki, garip bir "inanç grubu"na mürit yazılmışsınız...
Geçen sefer bu arınma ve detoks manyaklığına tutulmuş tayfaya "yeşil suları mideye indirmeden önce ruhlarınıza detoks yapsanız daha iyi olmaz mı?" diye sormuştum.
Bu sefer de şunu sormak istiyorum: Neden her şeyden önce hayat tarzınızı değiştirmeyi düşünmüyorsunuz?
Neden ilişkilerinizi, gelir elde etme biçiminizi, hazlarınızı, beklentilerinizi arındırmayı hedeflemiyorsunuz?
Hayat tarzı denen meret bu kadar mı dokunulmaz!

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri