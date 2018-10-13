Şaşırt beni Kemal

Engin Ardıç / Sabah

İtiraz edeceklermiş, onu anladık.

Fakat aynı zamanda "direneceklermiş, şaşırtacaklarmış, pişman edeceklermiş"...

Hem de iktidar mensuplarının "bildikleri ve akıllarına gelmedik bütün yöntemlerle"...

Kuantumcu Muharrem falan değil söyleyen, grup başkanvekili Özgür Özel.

Dolayısıyla iş "resmiyet" kazanıyor.

Partiyi de bağlıyor.

Bunu yapacak olan CHP.

Ne zaman yapacaklar? İş Bankası hisseleri ellerinden alınırsa.

Nasıl yapacaklarını da biz merak ettik.

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Devlet Bahçeli "meclise gelirse gerekeni yapacağız" dedi.

Yani, Ak Parti bu konuda bir kanun teklifi verirse onlar da olumlu oy kullanacaklar.

Böylece kanun meclisten mutlaka geçecek, Atatürk'ün CHP'ye miras bıraktığı İş Bankası hisseleri hazineye devredilecek.

(Çünkü bu vasiyet sırasında CHP ile devlet içiçe geçmişti, özdeşti, zaten Atatürk temettüyü de TTK ve TDK'ya bırakmakla aslında mirasını devlete bırakmış oluyordu. Şimdi miras "gerçekmirasçıya" dönecek.) MHP bu kanun teklifini kendisi vermiyor, ilk adımı Ak Parti'den bekliyor.

"Fikir onlardan çıktı, ilk adımı da onlar atsınlar" diye mi düşünüyorlar?

Teklifi MHP verse de AKP desteklese ne olur? Hiçbir şey değişmez.

O zaman böyle "ince" manevralara ne gerek var?

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CHP elbette itiraz edecek, iktidara uyuzluk olsun diye İP de itiraz edecek HDP de. (CHP nasıl HDP'yi koruyor ve kolluyorsa, onlar da altta kalmayacaklar, komşunun aşure tabağını boş göndermeyecekler.) Sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidecekler, onu da anladık. AYM bu itirazı reddedecek, onu da tahmin ettik.

Bildik yöntemler işte bunlar...

Peki bilinmedik yöntemler ne olabilir?

"Akıllara gelmedik" yöntemler...

Mecliste olay mı çıkaracaklar? Adam mı dövecekler?

İş Bankası'nın kapısına gidip yere mi yatacaklar, bankanın şubelerinden birini ele geçirip çalışanları rehin mi alacaklar, vücutlarına sarıp bomba mı patlatacaklar?

Nedir yahu o yöntemler? İktidarı nasıl "pişman" edecekler?

Eskiden pek sevdikleri gibi darbe mi kışkırtacaklar?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir kanuna karşı direnme yöntemi ne olabilir? TBMM'ye direnmek hangi vatandaşa mubah kılınmıştır?

Hani Prens Andreas olsa Yunan ordusunu Kütahya ve Eskişehir üzerinden Ankara'ya doğru yürüyüşe geçirebilirdi de...

Gene yürüyüş mü düzenleyecekler, Kılıçdaroğlu kalan ayak tırnaklarını da bu uğurda mı feda edecek?

Kemal Bey en iyisi açlık grevi yapsın!

Ondan kurtulmaya çalışan parti içi muhalefetin bunu yürekten destekleyeceğine eminim.

Ama Kemal Bey'dir bu, sabah açlık grevine başlar, akşam olunca bir buçuk yoğurtlu İskender getirtebilir.