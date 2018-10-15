Pastör Brunson, McKinsey ve Suudi Gazeteci

Halil Mert / Habervaktim.com

Genel ve yaygın bir hata yapıyoruz.

Her önümüze geleni müspet ya da menfi abartıyoruz.

Hangi manada mı?

Propaganda yönü ile..

McKinsey!..

Emperyal çetenin ayakçısı.. Ayakçıyı argo anlamı ile anlayın. McKinsey tutar, emperyalist güç iğfal eder.

Sayın Bakan, bir anlaşma yapıyor. Son seçimde bile “ceket koyar oy alırız.” iması ile malum.. McKinsey ile.. Anında beşe ona bölündük. Daha da kötüsü taraflar birbirini anında Vatan Haini ilan etti. Ama bunu bir Bakanın yapmasını hele de Muhterem Babaları Sadık Albayrak Ağabey ile yıllarca yan yana çalışmış Dilipak Ağabeye rağmen yapması çok düşündürücü. İnanın Irak, Suriye, Libya vd. İslam Ülkeleri böyle sebeplerle tarafgir oldular. Düşman oldular. Emperyal oyunlar böyle başlıyor ve ısıtılıyor.

Hükümet halkı ötekileştirmek değil, hesap vermekle mükelleftir. Nitekim Cumhurbaşkanımız en doğrusunu yaptı ve McKinsey konusunu kapattı.

Pastör Brunson ise!

Tehdidin durumunu ifade eden bir yazı yazmıştım ve başlığını “Pastör Brunson=G. Fuller+Evanjelizm” atmıştım. Çünkü karşımızdaki adam aynı zamanda bir Özel Kuvvet Subayı, Psikolojik Harp Uzmanı, İstihbaratçı, Rahip… Yani her şey.. Hani bizim hedefleyip de bir türlü yetiştiremediğimiz türden.. Hani bize yetişiyor zannedip de FETÖ’nün ABD ve Evanjelistlere yetiştirdiği tip…

“Al papazı, ver papazı..” söylemi hataydı.

Hem hukukun üstünlüğünden söz ediyoruz, hem de siyasi dalaşma yapıyoruz. Daha da önemlisi, adamın papazı 20 lira, senin FETÖ papazın 100 lira. Adam böyle zararlı bir takasa girer mi? Senin papazının dünyanın birçok ülkesindeki papazları Pastör Brunson kadar etkin. Dolayısı ile teklifimiz baştan aşağıya yanlıştı.

Üzerine bir de ekonomik sorunlarımıza ve krize sebep olarak bu papazı gösterdik. Yani tüy diktik. Bunca abartıdan sonra da adamı gönderdik. Algı ne peki? Devletimiz itibarsızlaşıyor. Neden böyle olsun. Bu ülkenin MGK, MİT Medyadaki sağduyulu insanlar teklif üretemez mi?

Medyanın yersiz tetikçiliği de insanları bıktırmak üzere. Gözü kapalı taraf ya da karşı olmak ne kadar insani, İslami, ahlaki? Bu gün yandaş diye sınıflandırılan medya kesimleri de itibarsızlaşma riskiyle karşı karşıyadır. Toplum yakın geçmişteki gibi izlemiyor. Söylenenler nakarata dönüşmeye başladı. Hükümetin görüşleri papağan gibi ve abartılarak tekrarlanıyor sadece. Oysa toplum fıtratı gereği daima tekâmül ister.

Suudi Gazeteci Olayı..