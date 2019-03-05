Pakistan, Hindistan, Türkiye’nin arabuluculuğu…

Halil Mert / Habervaktim.com

Pakistan…

Nerede?

Hangi miras üzerinde?

Tac Mahal’i biliyoruz. Peki, yapanları biliyor muyuz? Büyük Babür Hanlığı’nı!..

İngiltere, önce Babür Devleti’ni yıktı. Bizim Fransızlara verdiğimiz kapitülasyonlar imtiyazını onlar da İngilizlere vermişlerdi. Bu yıkılışın kaynağını oluşturmuştur. İngiliz sömürgesi olarak 2. Dünya Savaşı’na giren bölge savaş sonrası Hindistan ve Pakistan olarak ikiye bölündü. Sonrasında ise Pakistan Bangladeş olarak bir daha bölündü.

Bizi ilgilendiren yönüyle;

Pakistan, Osmanlı ile iyi ilişkiler kurmuş Büyük Babür Devleti’nin mirasını tıpkı Türkiye’nin Osmanlı’nın mirası üzerine kurulduğu gibi kabul etmiş asıl devlettir. Bölge Müslümanları Türk Milleti’ne ve Türkiye’ye bağlılığı ile bilinir. Malumları İstiklal Harbimize verdikleri destek unutulmamalıdır.

Sömürgeciler, sözde çıktıkları tüm topraklarda sınır problemleri, ihtilaflar ve düşmanlıklar bırakmışlardır. Pakistan ve Hindistan Halkı, Babür’ün asli unsuru olarak yaşamış kardeş halklardır. Dini ayrışma söz konusudur. Ancak, Hindistan’ın %15’i Müslüman’dır.

Burada temel sorun şu! İngiltere başta olmak üzere emperyalizm stratejik bölgelerde istikrar ve güç istemiyor. Düşünün Habeşistan’ı böldüler, Sudan’ı böldüler. Libya, Irak, Suriye bölünme sürecinde. Türkiye’mizi bölmek için neler yapıyorlar? Hepimiz görüyoruz. Dolayısı ile sömürdükleri toprakları onların ellerinden kurtarmanın tek yolu, özgürleşmenin tek yolu Asya ve Afrika’yı onların ellerinden kurtarmaktır.

Emperyalizme sadece sanıldığı gibi toprak, hammadde ve zenginlik lazım değil. Bu zenginliği işleyip çalıştıracakları köleler lazım. Satabilecekleri, kanlarını emebilecekleri pazarlar lazım..

Pakistan atom bombasını yaptı. Hindistan da öyle. İkisi de güçlü ülkeler.

Pakistan, Azerbaycan’a da Ermenistan krizinde “Emrinizdeyiz!” dedi. Bizim için kardeş ülke olması yönüyle değerli Pakistan.

Neden Türkiye’nin arabuluculuğu?

Türkiye, Devlet-i Aliye bakiyesi. Bu bilince sahip bir Lideri var Türkiye’nin.

Türkiye, son yıllarda özgür bir denge politikası geliştirdi. Gerek Batı Bloğu, gerek Doğu’daki güç merkezlerine karşı dikkatli. Bölgesinde güç merkezlerinden biri haline geldi.

Türk Milleti tarihten bu yana adaleti ile bilinen bir millet. Hindistan, Pakistan demeden İngilizlere karşı bağımsızlık savaşında destek vermiş, asker göndermiştir. Bu gün Türk Milleti’ne Pakistan Halkı’nın teveccühü tartışılmaz. Aynı şekilde Hindistan Halkı’nın da teveccühü vardır. Milletimize ve tarihimize gösterilen teveccühün sonucudur, bizden arabuluculuk talebi. Ayrıntı da şurada. ABD ve Rusya arabuluculuk teklifinde bulundu. Kabul etmediler.

Türkiye’nin misyonu değerli. Bu misyonu taşıyacak lider de gerekli değil mi? Dün Azerbaycanlıları gözyaşlarına bakmadan Rus’un mermisine teslim edenler olsaydı bu gün bu misyonu taşıyabilirler miydi? Recep Tayyip ERDOĞAN. Türk Milleti’nin geleneksel misyonunu kabul etmiş, bunun için mücadele etmiş, Türkiye Devleti’ni bu misyonla tevhid etmiş bir liderdir.

Türkiye, bölgenin birlik beraberliği için mücadele etmeye devam etmelidir. Hindistan, Pakistan arasında çıkacak bir savaşta Hindistan Vatandaşı Müslümanlar için ciddi mağduriyetler oluşabilir. Buna fırsat verilmemelidir.

Aziz Milletim.

Pakistan bizimdir. Konuştuğu Milli dil Orduca’dır. Tıpkı Osmanlı Türkçesi gibi, Türkçe grameri üzerine kurulmuş bir yapay dildir.

Hindistan Halkı asırlarca hükümdarlığımız altında yaşamış bir topluluktur. Taraf olmak durumunda kalırsak elbette Pakistan’dan tarafız. Ancak sıcak çatışma çıkmasına engel olmaktan başka çaremiz yoktur. İslam Dünyası bu meyanda bizimle birlikte harekete geçirilmelidir.