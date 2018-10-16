16 Ekim 2018 Salı2 Safer 1440
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  • Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre; içinde bir kandil, kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, ateş dokunmasa bile, neredeyse aydınlatacak (kadar berrak) tır. Nur üstüne nur. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.(Nûr, 24/35)
  • “Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize bakar.”(Müslim, "Birr", 33; İbn Mâce, "Zühd", 9 )
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Önce şehir içinde hız önlenmeli!

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Haşmet Babaoğlu

Konu yaya haklarıysa... Şunu bilip işe öyle koyulmak gerek...
Otomobilin, otobüsün, minibüsün, kamyonun baş üstünde tutulduğu bir toplumda "yaya olmak" baştan kaybetmektir.
O yüzden "zorla güzellik" yolunu denemekten başka çare yoktur.
Yani 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun işlemeyen maddesini işletmek için parlamentonun daha yüksek ceza uygulamasını gündeme getirmesini destekliyorum.
Tasarıya göre yaya geçitlerine yaklaşırken yavaşlayıp yayalara öncelik vermeyen araçlara kesilen ceza 235 TL'den 488 TL'ye yükseltilecekmiş.
Tamam!
Bir de bu denensin.

***
Ama bir dakika!..
Yaya geçidinde durmayan araçlara gerektiği gibi ceza kesildi mi ki, düşük para cezasının işe yaramadığına kanaat getirdik?
Hani öyle bir şey olsa, hepimiz çevremizden bilirdik. Ceza yağmayan sürücü kalmazdı...
Ama ne görüyoruz?
Issız otoyollarda, köprü giriş ve çıkışlarında evrak ve tuzak bölgelerde hız denetimi.
Yaya geçitlerinde denetim olsa, belki 235 TL cezanın etkili olduğunu görebilecektik.
Belki önemli geçitlerin çevresinde üniformalı memur görmek bile sürücülerin yavaşlamasına yol açardı ki, bunu test etmiş değiliz, yalan mı? (Üniformanın etkisi hem trafik hem de asayiş konusunda ihmal ettiğimiz bir nokta. Sürekli kural ihlali aramak yerine caydırıcı olmanın önemini ne zaman kavrayacağız? Biliyorum, personel sayısı yetersiz ama bir yerden başlamak gerek.)
***

Esas mesele şu...
Açın YouTube'u...
Yaya geçitlerindeki feci kazalara bakın!
Çoğunluğu "geçiş üstünlüğü" kaosundan değil, aşırı hız yapan sürücüden kaynaklanıyor.
Sürücünün o hızla ne geçidi ne de yayayı fark etmesi mümkün!.
Demek ki, asıl yapılacak iş hızın düşürülmesidir.
Asla makul hız sınırının üzerine çıkılmamalı.
Boş buldun mu, 100 bastığın bir şehir merkezi olmaz, o-la-maz!
Emin olun, sürücüler düşük hıza alıştığında meselenin yarıdan fazlası hallolacak.
Efendim, Avrupa'da yaya ayağını attığında araçlar tık diye duruyormuş...
Tabii duruyorlar. Daha doğrusu durabiliyorlar.
Dikkat ederseniz, görürsünüz ki, oralarda araçlar şehrin merkezinde kaplumbağa hızıyla hareket ediyorlar.

***

AYNA
Sevmeden bakana Yusuf bile çirkin görünür; şeytana meyledene şeytan melek görünür.
ŞİRAZLI SADİ

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