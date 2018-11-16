Batı, ABD ve Haçlı Oyunları

Halil Mert / Habervaktim.com

Bitmez kalleş oyunları Batı’nın..

Bitmez ikiyüzlü tavırları!..

Bitmez, içimizde yaydığı fitne..

Bitmez bize duydukları ezeli kin…

Nasıl bitsin ki!

Sen taa Uzak Asya’dan gel. Hani diyor ya hem Yahudi, hem Rus Milliyetçisi Jirinovski.. “Bu coğrafyanın başbelası Türklerdir. Gitsinler Atayurtları Moğolistan ve Kazakistan steplerinde Ataları gibi öküz gütsünler.”

Batı, 1071 Malazgirt’ten bu yana aynı şeyi düşünüyor. Nasıl düşünmesin ki? 1071 Malazgirt, 1453 İstanbul, 1529 Viyana kapıları… Tabii şu an yaşadıklarımızı da geldiğimiz noktayı da, son 300 yıllık tarihimizi de vicdanlara tevdi ediyorum. Oyunu görmeyip, bizi adeta Osmanlıcı ve Cumhuriyetçi diye bölmeye çalışan idraksiz tarihçileri de..

Düşünün tüm Eski Dünya Müslüman Türk’ün kontrolünde.. Bu arada kökleşme adına gayretler de maalesef tam değil. Tam olsa Macarlar, Bulgarlar hatta Rum ve Ermeniler, hatta Gürcüler.. Yani Medeniyet Coğrafyamızda Müslüman olmayan halk kalır mıydı? Peki, Türkçe bilmeyen topluluk? Hadi Devlet-i Aliye (Osmanlı) Türkçesi diyelim. Birilerinin sanırım itirazları var. Siz gidin İngiltere’ye, Fransa’ya, Rusya’ya, İspanya’ya, Portekiz’e, Çin’e bakın demeyeceğim. Emevi’ye, Abbasi’ye bakın. Gittikleri tüm topraklar hemen hemen Müslüman. Türkler ve Farslar hariç hepsi artık Arapça konuşuyor. Buyurun Kuzey Afrika.. Biz de öğretmediğimiz için övünüyoruz. Ya Rabb.. Aklımıza sahip ol!..

Batı bizimle top oynar gibi oynamaya devam etmek istiyor.

IŞİD, DEAŞ.. El-Kaide, Boko-Haram vs. Gözümüze sokarcasına kullanmıyorlar mı? Buyurun şeriat devleti diye geçinen krallık öldürdüğü gazeteciyi, İslamcı diye Batı’ya şikâyet ediyor. Fe’sübhanallah..

FETÖ, Kesnizani vd. Ilımlı İslam, İbrahimi dinler vb. masum ataklarla istikbalimize gözümüzün içine baka baka tecavüz etmediler mi? Halen Diyanet başta olmak üzere devletimiz benzer yapıları sadece seyretmiyor mu? Bunların Dini ve İslami yayınlarını denetleyen bir müessese var mı? FETÖ darbe yapınca kitaplarındaki sapıklıkları gördü herkes. Pes yani..

PKK terör örgütünü desteklemek için Suriye’de DEAŞ’ı yeniden palazlandırıyorlar.

D. Türkistan’da Çin’e Uygur Türkleri’ni kırdırmak için Suriye’de sözde İslamcı Türkistan’lı terör gurupları oluşturuyorlar. Biz Türkistan’daki zulmü seyrederken Haçlılar, ABD ve D. Türkistan Bayrakları ile ABD ve Avrupa’da mitingler yaptırıyorlar. Oyuna bakın!.. Bilin ki D. Türkistan halkı’nı kaybediyoruz.

İran’a karşı gibi ama gerçekte Türkiye’ye karşı Arap NATO’su kuruyorlar.

Bu arada Türkiye’yi güneyinden Şii Koridoru oluşturarak kuşatmaya çalışıyorlar. Biz de ABD ile özellikle Irak’ta Osmanlı Şia’sı diye tarif edeceğimiz, vaktiyle İslam Halifesi ve Osmanlı Hükümdarı’nın cihad çağrısına icabet eden Şii’leri Farisi Şia’nın yani İran’ın kucağına doğru itiyoruz. Oyuna bakın oyuna…

PKK elebaşlarının başına ödül koyarken, PYD terör örgütünü aklıyor. Sonraki hamlesi de ÖSO’yu İslamcı terör örgütü ilan etmek. Nereden anlıyoruz? CHP sözcüleri dillendirmiyorlar mı?

İslam Coğrafyası’nda kaos, kriz ve iç kavgalar sürsün istiyorlar.

Bizi Türk, Kürt, Alevi, Sünni vs. diye parçalamaya çalışırken AB’ni büyütmeye ve Ortadoks, Katolik vs. demeden birleştirmeye çalışıyorlar. 1’inci Dünya Savaşı’nda müttefikimiz olan Almanya ve Avusturya’nın Kudüs İngiltere tarafından işgal edilince günlerce kiliselerinde çan çaldıklarını da hatırlatmak isterim. Ayeti kerimeyi ve emr-i ilahiyi ecdad özetlemiş zaten. “Ayıdan post, gevurdan dost olmaz.” diye.

İslam Coğrafyasını mezheplere, tarikatlara, cemaat vs. ile bölmeleri yetmiyor, Mikro-Milliyetçilik belası yetmiyor, bakın Libya’da şehirleri birbirine düşman ettiler. Düşünebiliyor musunuz?

“İttihad-ı İslam Farz-ı ayn’dır.” Hatırlatırım. Mevcut halimiz Bedir Günü gibidir esasında. Öyleyse kardeşliğimiz de Bedir Günündeki gibi olmalıdır.

Oyunları görmeliyiz.

Bu gün ekonomi ile bizi korkutarak döviz oyunlarına maalesef işadamlarının büyük kısmını da alet ettiler. Döviz oyununun asıl aktörleri ruhsuz ve şuursuz, hatta ihanete tevessülden imtina etmeyen işadamları ve tasarruf sahipleridir. Yurt dışına çok yüklü miktarda para kaçırandan, döviz alıp piyasaları sıkıştıran kişiler bu ülkenin yurttaşları. Fakir fukaranın Türk Lirasına dönmesi çay kaşığı ile ekonomiye katkıdır. Diğerlerinin ihaneti adeta kepçe ile çalmadır.

Aziz Milletim. Oyunları birlik beraberlikle bozarız. Biliniz. Yerel seçimler geliyor. Adayların seçim ve tercihinde desteklediğiniz siyasi partilere destek ve yardımcı olun. Hırsız, arsız, devlet ve millet düşmanı, sinsi birileri gelemesin yönetime. Sonrasında da seçilenleri kontrol edin. Artık Cumhurbaşkanımız dâhil, tüm makamlara sorunları iletmek çok kolay. İletiniz…

İngiliz’in, ABD, İsrail, Fransa, Almanya vd. sahte dostların oyunlarına karşı dikkatli olmalıyız.

Ülkemizin istikrarlı büyümesi sürmelidir. Bunun için Medeniyet Coğrafyamızın her yerinde çok sevilen Cumhurbaşkanımıza destek olalım. Bu günde emeği olan yiğit ve mücadeleci insanlar gibi dimdik büyük istikbalimize doğru Milletimizin yürümesi için çok çalışalım.

“Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes

Ey kahpe rüzgâr artık ne yandan esersen es...”