Ey Vekiller Siz Ne İş Yaparsınız?

Cemal Nar / Habervaktim.com

Bu millet sizi niye seçti Meclise?

İhtiyaç duyulan yasaları yapasınız, eskimiş ve işe yaramaz hale gelmiş yasaları yenileriyle değiştiresiniz, sonra da yürütme ve yargı icraatlarını denetleyesiniz diye, öyle değil mi?

Bunun için halkın arasında olacaksınız, vatandaşın şikâyetlerini dinleyeceksiniz, STK’lar ile buluşacaksınız, sorunları tespit için gerekirse yasa çıkaracak, gerekirse kurumları yasal yoldan harekete geçireceksiniz.

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Peki, siz ne yapıyorsunuz?

Şu düğün senin, bu cenaze benim, yok şu açılış, yok bu tören, durmadan geziyorsunuz. İyi de var mı bir sonuç? Şikâyet eden halka karın doyurmayan nasihatinizden başka var mı somut bir çareniz?

Nasihatı biz de yapıyoruz, size düşen çare üretmek. Gerekirse yasa çıkartmak.

* * *

Allah aşkına şu kanunların perişanlığı nedir böyle?

Adam sarhoş arabaya binmiş, kaza yapıp ölüme sebep olmuş. Cezası iki kat olacak yerde, sarhoş olması hafifletici unsur olacak, siz de bunu seyredeceksiniz.

İyi de siz seyrederseniz, bu kanunlar meclisten nasıl geçecek?

Biz mi gelip mecliste iş yapalım istiyorsunuz? Niye ki, siz vekilimiz değil misiniz?

* * *

Haberlere baktıkça irkiliyoruz. Masumlar korkuyor, suçlular korkusuzca suç işliyor. Beyler burasının Teksas olmasını mı bekliyorsunuz?

İhkakı hak caiz değildir. Peki, kim alacak milletin hakkını?

Yargı diyorsunuz da, hangi yargıyla?

Hangi kanunla?

Hangi hukukçuyla?

* * *

Esra Erol’da haftalardır bir engelli kızın zorla alıkonup fuhuş yaptırıldığı haberleri canlı canlı işleniyor. Bir hukuk devletinde böyle bir olay iki gün bile sürmemeli. Neredesiniz ey milletin vekilleri? Hadi polis vazifesini yapmadı, savcı ihmal etti, onları biz seçmedik. Ya size ne oluyor ey benim vekilim? Niye gidip te “burada neler oluyor?” demiyorsunuz?

Kepez ilçesi Varsak Mazı Dağı ormanlık alanında 18 yaşındaki S.D.'nin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 18 yaşındaki A.S.K, 23 yaşındaki Y.K ve 21 yaşındaki C.Y, 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma', 'tehdit', 'hürriyeti yoksun kılma' ve 'yaralama' suçlarından Antalya Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Denetimli serbestlikle bırakıldılar.

Nedir bunların cezası?

Kaç ay yatacaklar?

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Sokaktan bir kadın yürürken yanından ben geçsem ve dese ki bu bana cinsel taciz yaptı, sorgusuz sualsiz, şahide gerek duymadan bana üç yıla kadar yıllarca ceza verilecek. (TCK md.105/1)

Neymiş?

Kanun yapanlar demiş ki, “hiçbir kadın kendini rezil edecek böyle bir iftira atmaz. Demek ki dediği doğrudur?

Öyle mi?

Bunun neresinde insan psikolojisi, sosyolojisi var? Akıl mantık neresinde bunun?

Siz insan denilen varlığın bir tarafının zalim ve cahil olduğunu bilmiyor musunuz?

Ey milletvekilleri! Kanun mu bu?

Nasıl yaptınız bunu?

Hala niye değiştirmiyorsunuz?

* * *

Benze tv. Programlarında bakıyoruz evli kadın başkasıyla yaşıyor. Kocası polise gidiyor. “Biz bir şey yapamayız. Kadın reşit. Nerede isterse orada yaşar” diyor.

Neden?

Kanun böyle!

Kim çıkardı bu kanunu?

Siz ey halkın vekilleri!

Ama insaf edin, halk mı dedi size zina suç olmasın diye?

Bu işlere bir çözümünüz yok mu sizin?

Yoksa, siz bizi nasıl temsil etmiş olacaksınız?

Öte yandan 16 yaşına gelmiş iki genç evlenseler, çor çocuğa karışsalar, yaşları yirmi otuz olsa, ama bir şikâyetle 15 yıl erkeğe ceza verilecek. Suç ise müşterek işlenmiş, kadına niye yok?

Bunlar hala kanun olarak duruyor ve can yakıyor.

Deveye demişler “boynun niye eğri?” Demiş ki “Milletvekillerine bir çare diye bakmaktan eğrildi”.

Benden söylemesi, itibarınızı yiyorsunuz. Yan gelip yatacağınıza iş üretin. Üretimi denetleyin. Yarın vekil olarak geldiğinizde ne kadar “kutsal dava” diye nutuk atsanız da, kuru lafa karnı tok olan asıl millet yüzünüze bile bakmayacaktır, haberiniz olsun.

Yok, eğer “üç beş dalkavuk bize yeter” diyorsanız, siz bilirsiniz!