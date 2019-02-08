M. Şevket Eygi

Müslümanlar, sizi İslam’dan kopartmak dünyevî/seküler ucuz yüzeysel içi boş Müslüman yapmak istiyorlar, direnin, böyle olmayın.

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Müslümanlar sizi ahireti düşünmez gafiller haline getirmek istiyorlar; sakın ahireti unutmayın, dünya fanidir, ahirette devamlı kalacağız.

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Müslümanlar, İslamı bozmak, tahrif etmek, dinin içini boşaltmak istiyorlar; buna izin vermeyin; Kur’ana ve Sünnete uygun doğru İslamı koruyun, savunun.

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Müslümanlar sizi Fırka-i NâciyeEhl-i Sünnet ve Cemaat dışına saptırmak, doğru yoldan çıkartmak istiyorlar; buna direnin ve Doğru Yolda yürüyün.

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Müslümanlar, Rabbim İlahım HaliqımRâzıkımAllahtır deyin.

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Müslümanlar, Ezelde ElestBezmindeAllahüTeala ile yaptığınız ahd ü misaka sadık kalın. Bu ahd ü misakı bozarsanız helak olursunuz.

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Müslümanlar, sizi Resulullah Efendimizden (Salat ve selam olsun ona), onun Sünnetinden, sahih hadislerinden kopartmak istiyorlar, bu şeytanî tuzaklara düşmeyin.

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Müslümanlar, sizi namazı yitirmiş ve dünya şehvetlerine uymuş gafiller sürüsü haline getirmek istiyorlar; sakın böyle olmayın, mahvuperişan olursunuz.

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Müslümanlar, dinde reform, dinde değişiklik, dinde yenilik, light ve ılımlı İslam tuzaklarına düşmeyin.

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Müslümanlar, sizi, kadın erkek her Müslümanın öğrenmesi bilmesi farz olan ilmihal kültürü cahili yapmak istiyorlar, onlara bu fırsatı vermeyin.

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Müslümanlar, birtakım habisler, İslamın içini boşatmak, dini ism ve resmden ibaret kılmak istiyorlar, buna asla razı olmayın.

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Müslümanlar, ciddî dinî konuları mıncıklayıp magazinleştirmek istiyorlar, bundan hoşlanmayın, buna karşı çıkın.

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Müslümanlar, kadınlara hürriyeti bahanesiyle kadın haysiyetlerini çiğniyorlar, kadınları seks ve şehvet aracı yapmak istiyorlar, buna razı olmayın.

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Müslümanlar, sizi edebî zengin lisansız, dilsiz bırakmak istiyorlar, sakın onların istediği gibi dilsiz kalmayın, üç yüz kelimelik sokak Türkçesine mahkum olmayın.

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Müslümanlar sizi İslam/Kur’an yazısından kopartmak, lâdinî yazıya mahkum etmek istiyorlar, bunu kabullenmeyin, İslam yazısını öğrenin.

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Müslümanlar sizi parayla, dünya çıkarlarıyla, lüks ve konforla azdırmak istiyorlar, sakın azmayın.

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Müslümanlar, her konuda sizi israf günahlarına bulaştırmak istiyorlar, siz israftan uzak durun, cimri olmamak şartıyla kanaatli olun.

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Müslümanlar, sizi şifahî kültürlü sürüler haline getirmek istiyorlar, siz medenî kültürlü Müslümanlar olun.

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Müslümanlar, toplumun temel taşı olan aileyi sarsmak, yıkmak istiyorlar, siz buna karşı direnin.

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Ey tarikat mensubu Müslümanlar, tasavvufu ve tarikatların içini boşaltmak istiyorlar, buna direnin.

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Müslümanlar, zekatınızıKur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde dosdoğru verin; zekatlarınızı zekat eşkıyasına ve uğrularına kaptırmayın.

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Müslüman kadınlar ve kızlar, şeytanî tesettüre değil, Şer’i Kur’anî Nebevî tesettüre uyun.

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Müslümanlar, sizi birbirleriyle çekişen, birbirlerinden kopuk binlerce fırkaya cemaate ayırmak istiyorlar; siz tek bir Ümmet çatısı altında toplanın birleşin.

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Müslümanlar, zamanın raşid İmam-ı Kebirine biat ve itaat edin, sakın biatsiz kalmayın.

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Müslümanlar, Deccalları KezzablarıTağutları sevmeyin, onların peşinden gitmeyin, onlardan nefret edin, onlara karşı olun.

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Müslümanlar, öncelikle üreten Müslüman olun, üretmeyip tüketen olmayın.

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Müslümanlar, sadece akıl yetmiyor, siz akl-ı selim sahibi olun.

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Müslümanlar sakın gururlu, kibirli olmayın, ötekileri hor görmeyin; mütevazı, alçakgönüllü olun.

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Müslümanlar, riyadan ateşten kaçar gibi kaçın, ihlaslı olun.

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Müslümanlar musalli olun, sakın bînamaz olmayın.

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Müslümanlar, kal Müslümanı değil hal Müslümanı olun.

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CUMARTESİ GEZİNTİM

On bir buçukta evden çıktım, Kemerburgaz’a gittim. Öğle yemeğini orada Kardeşler lokantasında yedim. Bu lokanta İstanbulun sayılı lokantalarındandır, yemekleri lezzetlidir. Ürünlerinde sağlığa zararlı katkı maddeleri bulunmayan, malzemesi doğal olan Ceviz isimli baklavacı börekçiden kek aldım, Belgrad ormanında Neşet suyu civarındaki büfeden kahve getirtip birazını yedim. Kuşlara ekmek vermek istedim. Yanımdaki zatın telefonunda kuş sesleri kayıtlı idi, onları çaldırdım, iki cins kuş geldi (Baştankara ve ispinoz) ama yere inip ekmek yemediler... İki bidonumu Neşet suyu ile doldurttum, PTT Evleri mahallesinden alışveriş yaptım. Orada Kozderepilav ve köfte dükkanından (Sahibi Sivaslı İbrahim Bey, Bahçeköy Cad. 66, tel: 0555/058 61 58) tavuklu pilav aldım, sahile indim, Çayırbaşında Kaptan-i Derya Cezayirli Hasan Paşa Camiinde öğle namazını gecikmiş olarak kıldım, camiden çıkarken bir lisede tarih hocalığı yapan bir öğretmen ile tanıştım, ikindi namazı için geliyormuş, kendisine namazları takkeli olarak kılmasını tavsiye ettim, uygun buldu, kabul etti. Oradan döndüm. Hava güneşliydi, temiz hava sağlığıma iyi geldi.

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Evde biraz temizlik yaptırttım. Çok çalışkan ciddî bir gence koridoru paspaslattım, işine on üzerinden üç numara verdim. Bir Japon genci temizlik yapmış olsaydı, yedi numara alabilirdi. Çok temiz ve iyi gençlerimiz var ama iyi yetiştirilemiyorlar. Japonları dünya işlerinde becerikli ve maharetli kılar şeylerden biri bütün Japon okullarında hademe bulunmaması, okulları WC’lerdahil öğrencilerin ve öğretmenlerin pırıl pırıl ışıl ışıl, yere bal dökülse yalanabilir şekilde temizlemesidir.

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EKŞİ MAYALI EKMEK

Üsküdar Belediyesinin altında Spotçulara giren EVLİYAHOCA sokağında HOCAOĞLU Ekmek fırınında ekşi mayalı ekmek üretiliyormuş. Kepekli olması şartıyla gidip almanızı tavsiye ederim. Kepekli, iyi, sağlıklı, tabiî ekmek can kurtarır. (Beyaz bembeyaz en beyaz daha beyaz ekmek konusunda bir kez daha uyarıyorum, öyle ekmek tüketmek uzun vadeli intihardır