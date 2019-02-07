Silahların teröristlere gittiğinden ABD’nin haberi yok mu?

Abdulkadir Özkan / Milli Gazete

Adı ne olursa olsun terör örgütleri ile birlikte olmanın, bu örgütleri silahlandırmanın terör örgütlerinden farkı var mıdır? Onlarla aynı düşünmek doğru mudur? Hemen akla gelen bir başka soru da ABD terör örgütlerinden desteğini çekse bölgemizde söz konusu örgütler varlıklarını sürdürebilirler mi? Bu soruya sanıyorum işin özünü bilen herkes, “sürdüremezler” karşılığını verecektir. Böyle olunca da ülke olarak yaklaşık 35 yıldır terör örgütleri ile mücadele veriyorsak bu durum aynı zamanda ABD ile mücadele etmek anlamına gelmez mi? Kısacası, 10 binlerce TIR dolusu silah adı ne olursa olsun terör örgütlerine ulaştırılmış ise ve bu silahları ulaştıranlar başta ABD olmak üzere terör örgütleri kadar sorumlu değiller mi? Bunun da ötesinde ABD’nin devlet kılığına girmiş terör örgütü olarak nitelendirilmesi yanlış olur mu?

Bu soruların ışığında ülkemiz bir yandan terör örgütleri ile mücadele verirken, öbür yandan ABD ile sık sık yan yana gelerek işbirliği yapılıyor olması aynı zamanda terör örgütleri ile yan yana gelmek anlamına gelmez mi? Bir diğer ifadeyle ABD hala teröristleri alenen korumak için oyun içinde oyun sergiliyor ve bu gerçek de ülkemizi yönetenler tarafından biliniyor ve sıkça da dile getiriliyorken hala terörle mücadelede ABD ile işbirliği içinde olunacağının açıklanmasının mantıki bir açıklaması var mıdır?

Sözü uzatmadan ana konuya geçmek istiyorum. Başta AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmak üzer AK Parti yöneticileri her fırsatta HDP’nin terör örgütünün uzantısı olduğunu söylüyorlar? Bu nitelendirme yanlış da değildir. Bu gerçek bilinirken terör örgütünü başından beri kurup, büyüten, silahlandıran ABD ile yan yana terörle mücadele etmek isteği daha hafif bir yanılış mıdır? Kaldı ki, ABD’nin terör örgütü ile işbirliği hiçbir aracı olmadan doğrudan doğruya yürütülmektedir. Böyle olunca da Türkiye bir yandan terör örgütleri ile mücadele ederken öbür yandan aynı mücadeleyi ABD ile yürütüyor değil midir? İşin özü budur. Böyle olunca Türkiye’de seçime giren bazı partiler sürekli olarak terör örgütü uzantısı HDP ile işbirliği yapmakla suçlanarak, hatta böyle bir tavrın terör örgütü ile kol kola girmek olarak nitelendirilirken ABD’nin konumu daha hafif bir eylem midir? Hemen belirteyim ki, ABD ile işbirliği yaparak terörün kökünü kazımak mümkün değildir. Bu gerçeği bu ülkeyi yönetenler de bilmektedirler. Buna rağmen sadece terör destekçisi ABD ile değil, geçmişte doğrudan terör örgütünün siyasi uzantısı dedikleri, bunun için de belediye otobüsünde bile tesadüfen yan yana gelmiş olanları terör örgütü ile işbirliği yapmakla suçlayanlar önce kendi yaptıklarını gözden geçirmek durumunda değiller mi? Bunun da ötesinde terör örgütü hamisi ABD’nin hala stratejik müttefik olarak nitelendirilmesinin sağlıklı bir izahı yapılabilir mi? Bunun da ötesinde çözüm süreci adı altında İmralı adasının suyolu yapılması, bu vesile ile terör örgütü uzantısı denen partinin elemanlarının adaya ziyaretleri bir bakıma devlet ile terör elebaşı ile aracılık yapmalarının sorgulanacak bir tarafı yok muydu?

Kısacası iktidar mensupları her yaptıklarını kahramanlık gibi takdim ederken bazı partilerin yapmaya çalıştıkları seçim ittifakını ihanet cephesi olarak nitelendirmeleri eğer sade toplumun bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtarak bunu oya tahvil etmek değilse nedir?

Bu noktada dikkat çekmeye çalışacağım bir başka husus ise seçimlere anayasa ve yasalar dahilinde girme hakkını kazanmış bir parti eğer terör örgütünün uzantısı olarak nitelendirilerek terör örgütü ile aynı kefeye konuluyorsa, seçimlerde bu partiye oy verecek seçmenleri aynı kişiler ne ile suçlayacaklardır? Çünkü bir partiye oy vermek o partiyi beğenmek, söylediklerini tasdik etmek anlamına gelir. Böyle olunca da hiç olmazsa bundan sonra olsun ikide bir seçimlere girme hakkı kazanmış bir partinin terör örgütü ile aynileştirmekten vazgeçmek gerekmez mi?