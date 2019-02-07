07 Şubat 2019 Perşembe16 C.Evvel 1440
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Beka sorunu!

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Zeki Ceyhan

Beka sorunu tartışmaları gündemden hiç düşmüyor!

Bir taraf Türkiye’de bir beka sorunu olduğunu ileri sürerek bunu önleyebilmek adına ittifaklar oluşturuyor.

Karşı taraf ise Türkiye’nin “böyle bir sorunu” olmadığını ifade ederek “beka sorunu var” diye ittifak oluşturanlara karşı çıkıyor.

Bu tartışmaların ışığında “beka sorunu var mı yok mu” diye kendi kendimize soruyoruz.

Bu soruyu cevaplarken “Evet, bir beka sorunu var” diyoruz.

Ama bu beka sorunu Türkiye ile ilgili değil.

Beka sorunu karşımızda bazı siyasilerin sorunu olarak duruyor.

Tek başlarına yolun sonuna geldiklerini fark eden siyasiler birbirlerine destek vererek siyasi ömürlerini uzatmaya çalışıyorlar.

Ve bunun adına beka sorunu diyorlar. Beka sorunu kendilerini bu milletin “asli fertleri” olarak görenlerin ileri sürdükleri bir iddia olmaktan öteye anlam taşımıyor.

Bu muhteremler ancak kendileri iktidarda olurlarsa Türkiye’nin “varlığını” sürdürebileceğini kendileri iktidardan uzaklaşırlarsa “beka sorunu” yaşanacağını varsayıyorlar.

Ve buna göre konuşuyorlar.

Kendileri gibi düşünmeyen, ülke sorunları için farklı çözüm önerileri sunanlar tek kelime ile köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor.

Farklı düşünce sahibi olanlar hemen “hain” damgasını yiyor.

Böylesine bir yaklaşımın “sağlıklı bir bakış açısı” olduğu söylenebilir mi?

Elbette söylenemez.

Bu yaklaşım ülkeyi kutuplaşmalara götüren, kamplaşmalara yol açan bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşım siyasi iktidarlarını “gerilim politikalarına” borçlu olanların tarzıdır.

Gerilim politikaları başlangıçta prim yapıyordu.

Ama gerilim politikalarının süreklilik arz etmesi vatandaşlarda bıkkınlık hissi uyandırdı.

Bunun için de vatandaşlar bu tür politikaları izleyenlerden desteklerini çekmeye başladılar.

Destek çekilmeye başlanınca da ortaya bu siyasilerin geleceği merak konusu olmaya başladı.

İşte adına beka sorunu denilen şey bu! Siyaseten kendilerinin var olup olamayacağını kestiremedikleri için Türkiye’de beka sorunu olduğunu ileri sürüp siyasi istikballerini garantiye almaya çalışıyorlar.

Tavanda yaşanan beka sorunu tartışmalarının tabanda hiç taraftar bulamıyor olması dikkat çekici değil mi?

Sizce millet böyle bir tehlikeyi sezmiyor olabilir mi?

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