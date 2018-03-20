20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Türkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruz

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye'nin Arap ülkeleri için tehdit teşkil ettiğine ilişkin iddialarına yanıt verdi.
Türkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruz
Türkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruz Türkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruz Türkiye’den İngiliz kuklasına tokat gibi cevap: Nereye hizmet ettiğini biliyoruz

Arap dünyasıyla müstesna tarihi ve beşeri bağları bulunan Türkiye’nin kardeş Arap ülkelerinin huzur, güvenlik ve istikrarına atfettiği önem ve Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının ortak davalarına verdiği güçlü destek herkesçe bilinmektedir.

Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği destek, bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar ve misafir ettiği 3,5 milyondan fazla Suriyeli kardeşi için üstlendiği sorumluluk da ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyonu ise ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

NEREYE HİZMET ETTİĞİ BİLİNİYOR

Hal böyleyken, BAE Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye’nin Suriye’ye müdahale ettiğine ve Arap dünyası için bir tehdit oluşturduğuna dair açıklamasını anlamak ve iyi niyetle bağdaştırmak mümkün değildir. Esasen bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları da gayet iyi bilinmektedir.

Bölgenin içinden geçtiği kritik dönemde yapılması gereken, ortak bir kaderi paylaşan dost ve kardeş halklar arasında nifak tohumları ekmek değil, bölgesel sorunların dayanışma içinde sahiplenilmesi ve her bir ülkenin bu sorunların çözümlenmesi için elini taşın altına koyma iradesini göstermesidir.

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