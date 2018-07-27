27 Temmuz 2018 Cuma29 Şevval 1439
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"Benim gibi mal bulamazsınız"
Cübbeli Ahmet Hoca, diğer hocalara benzemeyen yönleri olduğunu anlatırken "Bunlara dikkat ediyorsanız maldan anlıyorsunuz demektir. Benim gibi de mal bulamazsınız" dedi.
27 Temmuz 2018 Cuma 14:54
Cübbeli Ahmet Hoca, bir sohbetinde dinleyicilere neler anlattığını, diğer hocalara benzemeyen yönleri olduğunu ifade ederken "Bunlara dikkat ediyorsanız maldan anlıyorsunuz demektir. Benim gibi de mal bulamazsınız" dedi.
Cübbeli Ahmet Hoca, bu sözleri üzerine dinleyicilerden yükselen "estağfurullah" sesleri üzerine de "Ne estağfurullah, mal maldır. Malına sahip çık sen de o zaman" diye konuştu.
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