31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Kırşehir'de çatıda uyuya kalan vatandaş

Kırşehir'de çatıda uyuya kalan vatandaş brandayla kurtuldu. İşte o anlar:

Kırşehir'de çatıda uyuduğu esnada düşen vatandaşın hayatını çevre esnafın açtığı branda kurtardı. Vatandaşlar bu anları çığlık atarak izledi. Bütün uyarılara rağmen çatıda uyuya kalan adam bir türlü uyanmadı...
Kırşehir'de Medrese Mahallesinde bir ikametin çatısında uyuduğu gözlenen vatandaşın düşme ihtimalini gören esnaflar branda açarak hayat kurtardı. Hangi nedenle çatıya çıktığı bilinmeyen Ş.İ.'nin düşme anı kameralara yansıdı.

Uyurken düştüğü görülen ve bir vatandaşın çığlıklarıyla esnafın branda açarak hayatını kurtardığı Ş.İ., olay sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Polis, mahallede geniş çaplı inceleme başlatırken Ş.İ.'nin hayati riskinin olmadığı öğrenildi.

 

 

 

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