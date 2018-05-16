16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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Trafikte pes dedirten görüntü! Meyve tabağı ve tespih...
Trafikte çekilen bu görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan maganda şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol ediyor.
16 Mayıs 2018 Çarşamba 11:10
Akan trafikte ilerlerken otomobilin içinde yaptığı hareketlerle ölüme davetiye çıkaran şoför 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Olay, geçtiğimiz günlerde Erzurum'da yaşandı.
Trafik magandası hem kendi canını, hem de diğer araç sürücülerinin canını böyle tehlikeye attı.
Sürücü kim olduğu nereye gittiği bilinmiyor. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol ediyor.
Maganda sürücü kazaya davetiye çıkardığı o anları ise böyle görüntüledi. Görüntülere büyük tepki geldi.
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