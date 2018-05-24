24 Mayıs 2018 Perşembe10 Ramazan 1439
- Gençlik nereye gidiyor?CHP’nin seçim sloganı belli oldu!Bu pideleri halka yedireceklerdiBelli oldu! Diriliş ne zaman final yapacak?Esed 'ÖSO' için bekliyor! Saldıracaklarİşte AK Parti'nin seçim şarkısıVe açıklandı! Uçağı Rus ordusunun füzesi düşürdüAK Parti'de heyecan dorukta! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyorOrtaya çıktı! 360 sayfa ve başlıkŞu ana kadar yakalanan en önemli isim!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:41 Güneş 05:32 Öğle 13:07 İkindi 17:03 Akşam 20:30 Yatsı 22:13
- 30°C Adana
- 30°C Adıyaman
- 25°C Afyon
- 18°C Ağrı
- 30°C Amasya
- 29°C Ankara
- 27°C Antalya
- 21°C Artvin
- 32°C Aydın
- 28°C Balıkesir
- BIST: 102.712 0.80
- Altın: 198,846 4.59
- Dolar: 4,7710 3.62
- Euro: 5,5903 3.83
İşte AK Parti'nin seçim şarkısı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklandığı salonda, Dombra şarkısının bestecisi Arslanbek Sultanbekov'un bestelediği yeni seçim şarkısı da görücüye çıktı.
24 Mayıs 2018 Perşembe 14:48
AK PARTİ'NİN İLK MİTİNGİ 26 MAYIS'TA
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.
31 İLDE VATANDAŞLARLA BULUŞACAK
Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 31 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.