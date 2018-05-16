16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Murat Kekilli'nin yeni bestesi: Yıkılasın İsrail
Yıldız Tilbe'nin İsrail'e yönelik sert tepkisinden sonra Murat Kekilli de katil ordusuna tepkisini yeni bestesiyle gösterdi.
16 Mayıs 2018 Çarşamba 13:23
Amerika'nın onayıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama sanat dünyasından da tepkiler yükseldi.
Yıldız Tilbe'nin İsrail'e yönelik yaptığı sert açıklamalardan sonra Murat Kekilli de harekete geçti.
"YIKILASIN İSRAİL, ENKAZINI GÖREYİM"
Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail'le ilgili sözlerini besteleyen Adanalı sanatçı, takipçilerinin beğenisini topladı.
Kekilli, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim" ifadelerini kullandı.
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