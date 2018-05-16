16 Mayıs 2018 Çarşamba2 Ramazan 1439
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Murat Kekilli'nin yeni bestesi: Yıkılasın İsrail

Yıldız Tilbe'nin İsrail'e yönelik sert tepkisinden sonra Murat Kekilli de katil ordusuna tepkisini yeni bestesiyle gösterdi.

Amerika'nın onayıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik uyguladığı katliama sanat dünyasından da tepkiler yükseldi.

Yıldız Tilbe'nin İsrail'e yönelik yaptığı sert açıklamalardan sonra Murat Kekilli de harekete geçti.

"YIKILASIN İSRAİL, ENKAZINI GÖREYİM"

Necip Fazıl Kısakürek'in İsrail'le ilgili sözlerini besteleyen Adanalı sanatçı, takipçilerinin beğenisini topladı.

Kekilli, "Yıkılasın İsrail, enkazını göreyim. Sana ülke diyenin, yüzüne tüküreyim" ifadelerini kullandı.

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