- Vekil listeyle risk aldı! Erdoğan bakanları neden aday gösterdi?‘Ekonomi’de özel formül! Teknik teknokrat bakanSon seçim anketi açıklandı! İşte oy oranlarıEren Erdem'den gecenin bombası! Kılıçdaroğlu ve Tezcan'ı yakacakKılıçdaroğlu'nun uykuları kaçtı! İhraç gündemdeKılıçdaroğlu doları düşürecek formülünü açıkladıHayalindeki oy oranını açıklayan CHP’li Altay: Yayında değiliz değil mi?Aselsan'dan kritik talep! 'Kapatılsın'Albayrak'tan liste çıkışı! Büyük sorumlulukTürk devi çağrı yaptı! 50 bin TL maaşla personel arıyorlar
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 03:42 Güneş 05:33 Öğle 13:07 İkindi 17:03 Akşam 20:29 Yatsı 22:12
- 27°C Adana
- 22°C Adıyaman
- 16°C Afyon
- 15°C Ağrı
- 18°C Amasya
- 19°C Ankara
- 28°C Antalya
- 22°C Artvin
- 21°C Aydın
- 19°C Balıkesir
- BIST: 103.328 1.05
- Altın: 193,733 -0.03
- Dolar: 4,6527 1.51
- Euro: 5,4829 1.62
Türk F-35 savaş uçağının ilk görüntüleri
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 11 Haziran'da ilk uçuşunu gerçekleştiren Türkiye'nin F-35A savaş uçağının görünleri paylaştı. 18-001 kuyruk numarasına sahip olan uçak, arkasında bir Türk bayrağı taşıyor.
Türkiye için üretilen ilk F-35A'nın uçuş videosunu izlemek için tıklayın
21 HAZİRAN'DA TESLİM EDİLECEK
Uçağın test ve kabul işlemlerinden sonra 21 Haziran'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanıyor.
F-35A üzerindeki Türk Hava Kuvvetleri forsu ise dikkat çekti. İlk uçuşta Türk F-35A'ya Lockheed Martin'e ait F-16 uçağı eşlik etti.
5. NESİL SAVAŞ UÇAĞI
F-35 Lightning II savaş uçakları, F-22 Raptor'dan sonra seri üretimine geçilen 5. nesil çok fonksiyonlu savaş uçağı olarak biliniyor.
Yeni nesil savaş uçağının A, B ve C olmak üzere üç farklı versiyonu bulunuyor.
.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.