04 Nisan 2018 Çarşamba19 Recep 1439
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Bu kez Bahçeli el öpmek için eğildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabri başında verdiği görüntüyle izleyenleri şaşırttı.
04 Nisan 2018 Çarşamba 13:25
Genellikle katıldığı etkinliklerde el öptürürken görülen MHP Lideri, ilk kez el öpmeye çalışırken kameralara yansıdı.
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