17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Bu reflekse şapka çıkartılır
Koşarak gelen köpeği fark ederek kamyonun altında kalmasını engelleyen adamın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
17 Mart 2018 Cumartesi 09:00
Kırklareli'nde yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi.
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