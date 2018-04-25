25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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CHP’li vekilden büyük skandal! “Allah’ın oğlu gelse bizden alamaz!”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Halk TV'de katıldığı programda, erken seçimleri değerlendirirken skandal ifadeler kullandı.
25 Nisan 2018 Çarşamba 23:14
SKANDAL İFADE!
Erdoğdu, 'sandık koruma meselesine gelince, biz o sandığı alalım, Allah'ın oğlu gelip bizim elimizden onu alamaz. Biz can veririz, kan veririz. Biz 350'yi bulacağız, sandığı elimizden alacaklar, varsa yürekleri alsınlar" ifadelerini kullandı.
MODERATÖR VE HDP'Lİ BİLGEN GÜLÜMSEDİ
CHP'li Erdoğdu'nun bu ifadeleri kullandığı sırada programın moderatörü Gürcanlı ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in de gülümsemeleri dikkat çekti.
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