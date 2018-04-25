25 Nisan 2018 Çarşamba10 Şaban 1439
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CHP’li vekilden büyük skandal! “Allah’ın oğlu gelse bizden alamaz!”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Halk TV'de katıldığı programda, erken seçimleri değerlendirirken skandal ifadeler kullandı.

SKANDAL İFADE!

Erdoğdu, 'sandık koruma meselesine gelince, biz o sandığı alalım, Allah'ın oğlu gelip bizim elimizden onu alamaz. Biz can veririz, kan veririz. Biz 350'yi bulacağız, sandığı elimizden alacaklar, varsa yürekleri alsınlar" ifadelerini kullandı.

MODERATÖR VE HDP'Lİ BİLGEN GÜLÜMSEDİ

CHP'li Erdoğdu'nun bu ifadeleri kullandığı sırada programın moderatörü Gürcanlı ve HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen'in de gülümsemeleri dikkat çekti.

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