17 Mart 2018 Cumartesi1 Recep 1439
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Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın rap klibi ortaya çıktı
Binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın rap şarkısı söylediği klibi ortaya çıktı.
17 Mart 2018 Cumartesi 09:15
Çiftlik Bank şirketini kurmadan önce rapçi olmak isteyen Mehmet Aydın'ın, bu amaçla klipler çektiği de görüldü. Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti.
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