Cristiano Ronaldo'dan Suriye mesajı!

Suriye'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırının ardından, dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun Suriye mesajı sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor.

Yıldız futbolcu yayınladığı videoda Suriye'deki çocuklara umut dolu mesajlar verdi.

Ronaldo videoda ''Merhaba bu mesajım Suriye'deki çocuklar için. Çok fazla acı çektiğinizi biliyorum. Ben ünlü bir futbolcuyum ama gerçek kahramanlar sizlersiniz. Umudunuzu kaybetmeyin. Tüm dünya sizinle. Sizi önemsiyoruz. Yanınızdayım.'' ifadelerini kullandı.