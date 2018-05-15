15 Mayıs 2018 Salı1 Ramazan 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Dumanların arkasından en net görüntü! mücadele ruhu
Bazen iki karenin yanyana gelişi, bir insanın tek başına 70 yıllık direnişin derinliğini resmetmesi ve öldürülüşü olayı, haberi bir çırpıda anlatıverir.
15 Mayıs 2018 Salı 13:54
Gazze'de 60 Filistinli'nin öldürüldüğü kanlı günün ardından bölge diken üstünde. Olaylar sırasında bir Filistinli kadın kameralara takıldı. İşte 14 Mayıs 2018'in hafızalara kazınacak bir başka simge görüntüsü...
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