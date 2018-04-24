24 Nisan 2018 Salı9 Şaban 1439
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Eli kanlı teröristbaşı Bayık destekçilerine seslendi: Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı birleşin
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan Cemil Bayık, terör örgütü destekçilerine seslendi. Bayık 'Erdoğan - Bahçeli ittifakına karşı birleşirsek hem içeride hem de uluslararası alanda büyük destek görürüz' dedi.
24 Nisan 2018 Salı 14:45
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosundan çocuk katili Cemil Bayık, AK Parti ve MHP arasındaki ittifaka karşı birleşme çağrısı yaptı. Terörist Bayık, terör destekçilerinden Cumhur ittifakı karşısında kurulacak her türlü ittifakın desteklenmesini istedi.
''Erdoğan ve Bahçeli ile hep birlikte mücadele edeceğiz'' diyen teröristbaşı, Cumhur İttifakına karşı birleşenlere dış güçlerin destek vereceğini söyledi.
Bayık'ın açıklamaları FETÖ-PKK gibi terör örgütlerinin ve içerdeki uzantılarının aynı anda harekete geçerek Cumhur İttifakına karşı nasıl birleştiğini de gözler önüne serdi.
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