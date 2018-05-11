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İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan!
Söz ve müziği Ceyhun Çelik'e ait şarkıyı yine Ceyhun Çelik seslendiriyor. 'Eroğlu Erdoğan' isimli şarkının sözleri şöyle:
BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, HÜR YAŞARIM
HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ? ŞAŞARIM
KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞNER, AŞARIM
YIRTARIM DAĞLARI, ENGİNLERE SIĞMAM, TAŞARIM
KUTLU BİR TOPRAK
ŞANLI BİR ECDAT
TARİH BİZSİZ YAZILMIYOR
DURMADIK BİZ HİÇ
HEP YOLA DEVAM
HİZMET AŞKI HİÇ BİTMİYOR
YERLİSİYLE MİLLİSİYLE
VATAN MİLLET EL ELE
YEDİ DÜVEL GELSEDE
BÜYÜK CUMHUR SENİNLE
VARMAK İÇİN MENZİLE
KALKTI ŞÂHA TÜRKİYE
BİZ ÖZÜNDEN TANIRIZ
EROĞLU ERDOĞAN’I
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
ZÂLİMLERE KORKU SALAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
ZÂLİMLERE KORKU SALAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
ZÂLİMLERE KORKU SALAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN
ER OĞLU ERDOĞAN
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
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