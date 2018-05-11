11 Mayıs 2018 Cuma26 Şaban 1439
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İşte AK Parti'nin yeni seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan!

AK Parti Gençlik Kolları Kongresi öncesi AK Parti'nin yeni seçim şarkısı ilk kez yayınlandı.

Söz ve müziği Ceyhun Çelik'e ait şarkıyı yine Ceyhun Çelik seslendiriyor. 'Eroğlu Erdoğan' isimli şarkının sözleri şöyle:

BEN EZELDEN BERİDİR HÜR YAŞADIM, HÜR YAŞARIM
HANGİ ÇILGIN BANA ZİNCİR VURACAKMIŞ? ŞAŞARIM
KÜKREMİŞ SEL GİBİYİM, BENDİMİ ÇİĞNER, AŞARIM
YIRTARIM DAĞLARI, ENGİNLERE SIĞMAM, TAŞARIM
 
KUTLU BİR TOPRAK 
ŞANLI BİR ECDAT 
TARİH BİZSİZ YAZILMIYOR 
DURMADIK BİZ HİÇ 
HEP YOLA DEVAM 
HİZMET AŞKI HİÇ BİTMİYOR 
 
YERLİSİYLE MİLLİSİYLE 
VATAN MİLLET EL ELE 
YEDİ DÜVEL GELSEDE 
BÜYÜK CUMHUR SENİNLE 
VARMAK İÇİN MENZİLE 
KALKTI ŞÂHA TÜRKİYE 
BİZ ÖZÜNDEN TANIRIZ 
EROĞLU ERDOĞAN’I 
 
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN 
ER OĞLU ERDOĞAN 
ZÂLİMLERE KORKU SALAN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
 
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN 
ER OĞLU ERDOĞAN 
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
 
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN 
ER OĞLU ERDOĞAN 
ZÂLİMLERE KORKU SALAN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
 
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN 
ER OĞLU ERDOĞAN 
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
 
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN 
ER OĞLU ERDOĞAN 
ZÂLİMLERE KORKU SALAN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
 
YİĞİT BİR ANADAN DOĞAN 
ER OĞLU ERDOĞAN 
MİLLETİNE ÂŞIK OLAN 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN

İşte sosyal medyada büyük beğeni kazanan o şarkı...

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