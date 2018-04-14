14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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İşte Esed'ın ilk görüntüsü!
Katil Esed, ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal tesisleri vurmasının ardından ilk kez görüntülendi.
14 Nisan 2018 Cumartesi 10:17
Dakikalar önce paylaşılan görüntülerde milyonlarca masumun katili olan Esed’in elinde çantasıyla ofise girdiği görülüyor.
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