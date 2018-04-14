14 Nisan 2018 Cumartesi29 Recep 1439
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İşte Esed'ın ilk görüntüsü!

Katil Esed, ABD, İngiltere ve Fransa’nın kimyasal tesisleri vurmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Dakikalar önce paylaşılan görüntülerde milyonlarca masumun katili olan Esed’in elinde çantasıyla ofise girdiği görülüyor.

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