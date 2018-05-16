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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Justin Trudeau mesajına ''Selamünaleyküm'' diyerek başladı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Trudeau, Başbakanlık Ofisi tarafından hazırlanan ve kendisine ait tüm sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülü mesajına "Selamünaleyküm" diyerek başladı, kutlamasını "Ramazan mübarek" diyerek bitirdi.
Kanada Başbakanı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu gece, gün batımında Kanada'da ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar ramazanın başlangıcını belirleyecekler. Gelecek ay boyunca aileler ve arkadaşlar camilerde ve evlerde toplanacak, gündüzleri oruç tutacak ve akşamları iftarlarla oruçlarını açacak ve birlikte dua edecekler. Ramazan, dua ve maneviyat zamanı; merhamet, şükran ve cömertlik gibi değerleri yansıtmak için bir şans. Ramazan, hepimiz için bu değerleri uygulamaya koymak, sahip olduğumuz nimetlere şükretmek, toplumlarımızda ve dünyadaki diğer insanlara cömertçe vermek ve kendimizi sorgulamak için bir fırsat zamanı. Ramazan ayrıca ülkemizdeki Müslüman toplulukların ve Müslüman Kanadalıların Kanada için her gün yaptığı önemli katkıları kutlamak için de bir fırsat. Eşim Sophie, ailem ve ben bu kutsal ayı gözleyen herkese kutsanmış ve huzurlu bir ramazan diliyorum."
TÜM MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR AYNI GÜN BAŞLADI
Öte yandan, her yıl başlangıç günü olarak farklı tarihlerin uygulandığı ramazan ayı, bu yıl Kuzey Amerika kıtasındaki tüm Müslüman topluluklarca aynı günde başladı.
Kuzey Amerika Fıkıh Konseyi, yayımladığı bildiri ile ramazan ayının başlangıcını 16 Mayıs olarak duyurdu. Bu duyuru üzerine, Kanada'daki tüm cami ve mescitlerde ilk teravih namazı kılındı, gece de ilk sahur yapıldı.
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