04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
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Muharrem İnce aday oldu! Erdoğan videosu sosyal medyayı salladı
CHP uzun süren entrikaların sonucunda cumhurbaşkanı adayını belirledi.
04 Mayıs 2018 Cuma 11:21
CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalefetin başını çeken Yalova Miletvekili Muharrem İnce oldu. İnce’nin adaylığı Kılıçdaroğlu’na karşı sert eleştiriler yönelttiği o konuşmayı akıllara getirdi.
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