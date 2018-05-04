04 Mayıs 2018 Cuma19 Şaban 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:12Güneş 05:52Öğle 13:07İkindi 16:58Akşam 20:10Yatsı 21:43
    • 31°C Adana
    • 23°C Adıyaman
    • 23°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 24°C Amasya
    • 25°C Ankara
    • 27°C Antalya
    • 23°C Artvin
    • 25°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 102.146 -0.74
  • Altın: 179,061 0.74
  • Dolar: 4,2498 0.77
  • Euro: 5,0852 0.59

Muharrem İnce aday oldu! Erdoğan videosu sosyal medyayı salladı

​CHP uzun süren entrikaların sonucunda cumhurbaşkanı adayını belirledi.

CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalefetin başını çeken Yalova Miletvekili Muharrem İnce oldu. İnce’nin adaylığı Kılıçdaroğlu’na karşı sert eleştiriler yönelttiği o konuşmayı akıllara getirdi.

Benzer Videolar
CHP’li vekilden büyük skandal! “Allah’ın oğlu gelse bizden alamaz!”
CHP’li vekilden büyük skandal! “Allah’ın oğlu gelse bizden alamaz!”
Eli kanlı teröristbaşı Bayık destekçilerine seslendi: Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı birleşin
Eli kanlı teröristbaşı Bayık destekçilerine seslendi: Erdoğan ve Bahçeli'ye karşı birleşin
Sabiha Gökçen Havalimanı için 2001 yılında bakın ne demiş
Sabiha Gökçen Havalimanı için 2001 yılında bakın ne demiş
Tık rekoru kırıyor! Herkes Akşener'in bu videosunu paylaşıyor
Tık rekoru kırıyor! Herkes Akşener'in bu videosunu paylaşıyor
Yunan Mirage 2000 uçağı, Türk F-16'dan böyle kaçtı!
Yunan Mirage 2000 uçağı, Türk F-16'dan böyle kaçtı!
İşte Esed'ın ilk görüntüsü!
İşte Esed'ın ilk görüntüsü!
Cristiano Ronaldo'dan Suriye mesajı!
Cristiano Ronaldo'dan Suriye mesajı!
Bu kez Bahçeli el öpmek için eğildi
Bu kez Bahçeli el öpmek için eğildi
Spor salonunda omuriliğini böyle kırdı!
Spor salonunda omuriliğini böyle kırdı!
Çiftlik Bank​'ın sahibi Mehmet Aydın'ın rap klibi ortaya çıktı
Çiftlik Bank​'ın sahibi Mehmet Aydın'ın rap klibi ortaya çıktı
Çocuklarını dahi unutan alzaymır hastası adam vatanını unutmuyor!
Çocuklarını dahi unutan alzaymır hastası adam vatanını unutmuyor!
Dursun Ali Erzincanlı'dan Afrin şehitlerine: Duvak Şiiri
Dursun Ali Erzincanlı'dan Afrin şehitlerine: Duvak Şiiri
En Çok İzlenen Videolar
Kategoriler
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
CM Bilişim Teknolojileri